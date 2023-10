Retrait des documents de voyage des ministres : l’autre raison

Que se pense-t-il au sommet de l’Etat ? En tout cas, ces derniers jours, des décisions plutôt bizarres sont rendues publique par les autorités. Des décisions qui sous-tendent un manque de sérénité et qui tendent à mettre en évidence un environnement empreint de méfiance et de suspicion dans la gestion du pays. C’est ainsi que dans un premier temps, à la suite de deux séances d’interrogatoire rigoureux de la part du ministre du Budget, les chefs de division administrative et financière (DAF) – 34 d’entre eux – se sont vu notifier une interdiction de sortie du territoire par le procureur de la CRIEF. Puis, hier soir, c’est le premier ministre qui se fend d’un communiqué en vertu duquel il demande au secrétaire général du gouvernement de retirer aux ministres et autres cadres de l’administration, leurs documents de voyage (passeports diplomatiques et de service).

Dans son communiqué que Ledjely.com a consulté, le Premier ministre Dr Bernard Goumou justifie cette décision par le désir « d’améliorer les formalités administratives concernant les voyages professionnels des fonctionnaires et hauts cadres de l’Etat ».

Mais cette justification ne convainc pas grand-monde. Cela ressemble plutôt au prétexte que l’on met en avant pour ne pas jeter les membres du gouvernement en pâture. D’ailleurs, une source au ministère des Affaires étrangères, nous confie le retrait des documents de voyage serait dicté par la tendance qu’ont certains hauts commis de l’Etat à sortir leurs familles du pays. « Les ministres de la République ont fini de transporter toutes leurs familles et parents à l’étranger. C’est cela la réalité dans le pays. Et ça se passe presque chaque jour. Chacun profite de sa position actuelle », susurre notre source, sous le sceau de l’anonymat.

Pourtant, Dr Bernard Goumou, lui, dans son communiqué, a dit réitéré sa « confiance » aux membres de son gouvernement. Des membres qui vont sans doute apprécier cette façon plutôt singulière pour le chef du gouvernement de leur traduire sa confiance

N’Famoussa Siby