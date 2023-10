Jack Woumpack : « Il souffre d’un AVC », révèle un proche de l’artiste

Nous en savons un peu plus sur ce dont souffre l’artiste Jack Gbignamou Haba alias Jack Woumpack. Transféré désormais de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne à la clinique Pasteur, il serait victime d’un AVC. C’est du moins que l’artiste ‘’Ke100ke’’, auprès de lui, nous confié à la suite d’un entretien téléphonique avec un de nos reporters. Ce diagnostic résulterait des examens par les médecins de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne de Kipé.

Selon Ké100ké, Jack Woumpack depuis des mois. « Il en souffrait même quand il est passé à la barre du tribunal de Coyah. Lorsqu’il a dit à la barre qu’il était souffrant, les gens ne le croyaient pas et voilà le résultat aujourd’hui. La maladie a commencé par de violents maux de tête. Il partait de temps en temps à l’hôpital. Les médecins lui ont prescrit des médicaments qu’il achetait toujours », dit-il au téléphone. Avant de poursuivre : « la situation s’est aggravée le samedi lorsqu’il m’a appelé en pleurant. Il m’a dit qu’il est gravement malade, qu’il a des maux de tête et que tout son corps lui fait mal. Puis que j’étais à Kindia, j’ai appelé un ami pour le conduire au centre de santé chez Dr Michel. Mais les choses ne se sont pas améliorées. Et c’est ainsi qu’on a décidé de l’envoyer à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne où ils nous ont dit qu’il s’agit de l’AVC ».

Mais désormais, il est transféré à la clinique Pasteur. « Au début, il ne parlait pas, mais Dieu merci, il a commencé à parler et les médecins nous ont notifié qu’il souffre d’un AVC. Mais il n’a aucun côté paralysé. Comme les médecins de l’hôpital Sino-Guinéen ne prennent pas bien soin de lui, alors qu’il est dans un état critique, nous avons demandé de l’aide aux personnes de bonne volonté qui nous ont recommandé la clinique Pasteur où il est alité présentement. Mais pour le moment, ici, rien ne nous a été dit sur sa maladie. Il parle difficilement et on entend difficilement ce qu’il dit ».

A la question de savoir si le ministère de la Culture s’est déjà enquis de l’état de santé de Jack Woumpack, Ké100ké répond : « Non. Aucun cadre du département ne nous a contactés. On n’a pas besoin de les appeler. Toute la Guinée est déjà informée de la maladie de Jack Woumpack ».

Fodé Soumah