Guinée : le ministre de la Santé lance la campagne de vaccination contre la polio

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, accompagné des représentants des partenaires techniques et financiers, a lancé, ce jeudi 26 octobre, le tour 1 de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne qui va toucher plus de 3 000 000 d’enfants de 0 à 5 ans dans tout le pays. La cérémonie s’est déroulée au centre médical communal ‘’Les Flamboyants’’, dans la commune de Ratoma.

Ce premier tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se déroule dans un contexte particulier pour la Guinée, car le pays a enregistré depuis le 9 août 2023, 11 cas de poliomyélite du variant de poliovirus de type 2 circulant, dans un contexte d’autres défis liés à des cas de diphtérie et de coqueluche confirmés dans certains districts sanitaires du pays.

Au cours de cette journée, les agents vaccinateurs seront déployés sur le terrain pour donner cette dose aux enfants concernés. C’est pourquoi dans sa prise de parole, Abdoul Salam Sow, vice maire de la commune, au nom du maire, a rassuré le département de la santé de la disponibilité de la commune à recevoir les agents vaccinateurs : « Vous trouverez la commune de Ratoma prête à saisir cette occasion pour appuyer les efforts du ministère et de l’ensemble du gouvernement ».

De son côté, le Directeur par intérim de la santé de la ville de Conakry, Dr Mamoudou Sangaré, a souligné l’importance de cette vaccination. « Cette campagne est pour nous une opportunité de maximiser la chance de nos enfants d’être protéger contre cette pathologie à la fois mortelle et si handicapante à vie pour d’autres », a-t-il rappelé.

Intervenant au nom des partenaires techniques et financiers, Jean-Marie Kipela, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a pour sa part, fait remarquer qu’en dépit des progrès réalisés ces dernières années, la situation épidémiologique reste néanmoins préoccupante. Selon lui, en cette année 2023, une vingtaine de pays de la région africaine de l’OMS, y compris la Guinée, connaissent des flambées de poliomyélite avec 288 cas confirmés à travers la surveillance des paralysies flasques aiguës.

A en croire Jean Marie Kipela, dans les situations d’épidémie, l’OMS recommande aux États membres la mise en œuvre des stratégies efficaces notamment l’organisation des campagnes de riposte de qualité, le renforcement de la surveillance des paralysies flasques aiguës afin de détecter rapidement toute nouvelle importation de virus et de faciliter une réponse rapide, le maintien des couvertures vaccinales afin de renforcer l’immunité des populations, l’approvisionnement en vaccins de qualité et en qualité suffisante pour couvrir toute la cible.

En lançant cette campagne, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Mamadou Pèthé Diallo a tout d’abord précisé : « La vaccination que nous lançons est appelée par les spécialistes le tour 1 de la vaccination. L’ambition visée est d’avoir une campagne désormais maximale. L’objectif visé est de toucher plus 3 millions d’enfants âgés de 0 à 59 mois et de les protéger des maladies graves et invalidantes. Il y aura aussi une campagne de rattrapage pour retrouver et vacciner tous les enfants de zéro dose et aussi vacciner les enfants pour prévenir la diphtérie et d’autres maladies ».

Pour la réussite de cette campagne de vaccination, le ministre sollicite l’implication des uns et des autres notamment les sages et les élus locaux. Pour cela, il a rappelé que la vaccination est la meilleure arme fatale contre la poliomyélite.

A rappeler que, cette campagne sera mise en contribution pour vacciner les enfants avec le vaccin pentavalent, dans le cadre des stratégies retenues pour répondre aux flambées de diphtérie et de coqueluche.

Fodé Soumah