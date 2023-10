Kankan : « Je n’étais pas en prison, mais en pèlerinage » dixit le DG de l’hôpital préfectoral

Manifestement, de son séjour en détention, le Directeur général de l’hôpital préfectoral de Kankan, a retenu une certaine humanité. Ce 26 octobre, il a fait un don composé de matelas, de sacs de riz, de moustiquaires imprégnées …, aux prisonniers de la maison centrale de Kankan. Ce don a été accompagné par un repas pour les détenus, leur prise en charge médicale et la vidange de l’ensemble des fossés de la maison de détention de Kankan.

Quelques jours seulement après sa brève détention, celui qui est jusque-là poursuivi l’antenne locale de la Maison des associations et ONG de Guinée (MAOG), vole au secours des 377 détenus de la maison centrale de Kankan. C’est ainsi qu’hier matin, infirmiers et médecins étaient grandement mobilisés pour offrir des soins intensifs aux prisonniers. Pour l’initiateur, cette action est la conséquence du constat qu’il a fait pendant sa nuit de détention : « Je suis passé par ici pendant une nuit. Et pendant mon séjour, je me suis rendu compte qu’au lieu d’être prisonnier, j’étais en pèlerinage. Vu les conditions de détention de nos frères privés de leur liberté, parce qu’en conflit avec la loi, ça ne m’a pas laissé indifférent. J’ai beaucoup réfléchi la nuit, et il m’est venu à l’idée de faire quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie dans cette cour. C’est ce qui m’amène aujourd’hui à mobiliser les médecins et les infirmiers pour venir faire la consultation de l’ensemble des détenus qui sont au nombre de 377. Ils seront tous vus par les médecins, ils vont recevoir des médicaments, et aujourd’hui encore ils seront nourris ».

Outre les soins, le geste du Directeur général est accompagné de 20 sacs de riz, 47 moustiquaires imprégnées et de 20 chaises. Il a même pensé à vider les fosses septiques. « J’ai aussi constaté que les fosses sont très très remplies, la citerne vient d’arriver pour vider toutes ces fosses. Je peux dire que c’est une mission que Dieu m’a envoyée pour que je me rende compte des conditions de vie de ces détenus », explique le donateur qui promet que l’initiative se poursuivra.

En retour, à la maison de détention de Kankan, on se réjouit. En particulier, le régisseur dit toute sa reconnaissance à l’endroit du donateur. « C’est un acte humanitaire qui nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que remercier le donateur. On avait quelques chose qui nous prenait à la gorge, qui n’est autre que le débordement des eaux usées qui affectaient les riverains, mais voilà que le problème est résolu », note le lieutenant Moriba Sylla

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com