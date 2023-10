Km36 : les vendeuses du marché exigent le départ de Yakha Camara, l’administratrice

Via notre page Facebook, notre rédaction s’était fait l’écho de ce déficit de confiance entre les vendeuses du marché de Km 36 et l’administratrice dudit marché, Yakha Camara. Cette dernière, les vendeuses qui lui reprochent sa gestion, n’en veulent plus. Ainsi, hier jeudi 26 octobre, munies de pancartes avec des slogans hostiles à la dame, elles étaient dans la rue.

Sur les raisons précises de leur grogne, M’ballou Kouyaté invoque la souffrance. « Cela fait 10 ans que nous sommes dans la souffrance, nous sommes arnaquées, utilisées par notre administratrice. Et quand la délégation spéciale de Manéah – de laquelle relève le marché de Km 36 – a été mise en place, nous sommes parties pour dire que les vendeuses du marché km36 notamment celle des fruits, souffrent. Le président de la délégation spéciale a fait appel à notre administratrice et aux vendeuses, il a fait la confrontation. Ils ont compris que nos dénonciations étaient fondées. C’est ainsi que le maire a baissé les tickets à 1.000 GNF et nos places à 15.000 GNF. Quant aux sacs de condiments et autres qu’on payait à 5.000gnf, ils les ont ramenés à 2.000 GNF », explique-t-elle.

En réaction à ces décisions prises par le maire, les soutiens de Yakha seraient mobilisés ces derniers temps pour s’attaquer au président de la délégation spéciale.

D’ailleurs, ledit président, Elhadj Aboubacar Sylla, est venu sur les lieux. Il a invité les femmes au calme et les a assurées que le problème sera sur la table des autorités.

Fodé Soumah