Moyenne Guinée : l’UNICEF et l’Ambassade du Japon en Guinée soutiennent le gouvernement Guinéen pour faire face à la malnutrition des enfants et inaugurent une adduction d’eau à Bantighel

Son Excellence Ryuichi KATO, Ambassadeur du Japon en Guinée et Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée se sont rendus dans la commune rurale de Bantighel, préfecture de Pita, pour le suivi des activités sur le terrain.

L’UNICEF en Guinée et l’Ambassadeur du Japon en Guinée ont eu l’occasion de visiter le Centre de santé de Bantighel, de suivre les activités liées à l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la nutrition. L’UNICEF qui œuvre pour le bien-être et la santé des enfants a bénéficié d’un accompagnement de l’Ambassade du Japon à hauteur de 1 144 000 dollars (un million cent quarante-quatre mille dollars) pour donner de l’eau et des intrants notionnels aux structures de santé.

« En Guinée, environ 350 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 100 000 présentent des cas sévères. Une eau de mauvaise qualité, le manque d’accès à des installations sanitaires adéquates, ainsi que de mauvaises pratiques d’hygiène, sont responsables de nombreuses maladies hydriques et engendrent des épisodes de diarrhées chez les enfants. Un enfant qui meure à cause de la diarrhée est souvent dans un état sous-jacent de malnutrition, ce qui le rend plus vulnérable à cette infection. Chaque épisode diarrhéique aggrave, lui aussi, cette malnutrition. La diarrhée est l’une des principales causes de malnutrition chez l’enfant de moins de cinq ans. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le Gouvernement du Japon pour son précieux partenariat avec l’UNICEF et son soutien constant en faveur de la santé et du bien-être des enfants de Guinée. Aujourd’hui, nous sommes ensemble pour illustrer la collaboration notoire du soutien du Gouvernement du Japon, à travers l’UNICEF, au Gouvernement guinéen. Le Gouvernement du Japon a octroyé un financement d’environ 1,14 million de dollars (USD), pour le projet intitulé : Répondre aux défis posés par les crises multiples sur la malnutrition des enfants guinéens, grâce à des interventions intégrées Nutrition et WASH. Ce projet, qui met en œuvre des interventions dans le secteur de la nutrition, tout en renforçant l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, vise à réduire la mortalité et les problèmes de santé des enfants liés à l’urgence nutritionnelle qui sévit dans les régions de Labé et Mamou. » précise le représentant pays de l’UNICEF en Guinée.

Son Excellence Ryuichi KATO, Ambassadeur du Japon en Guinée, a tenu à rappeler les liens de coopération existant depuis de nombreuses années entre le Japon et la Guinée.

« Le Japon dès les premières heures de l’indépendance de la Guinée a soutenu le pays, il y a une continuité de la coopération entre nos deux pays. Cette coopération est surtout en faveur des populations, notamment dans le secteur social, de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau potable et beaucoup d’autres domaines. Avec l’appui de l’UNICEF, nous avons réalisé un projet intégré pour donner de l’eau au centre de santé et à l’école tout près dans Bantighel. Ce geste du gouvernement Japonais à la Guinée traduit la bonne collaboration entre les deux pays. Aujourd’hui, on est très heureux de voir cet accueil si chaleureux de la part des populations bénéficiaires. Je souhaite que ce projet d’appui soit vraiment durable avec une très bonne gestion et j’espère des améliorations des conditions de vie des enfants. L’élargissement de ces points d’eau dans d’autres localités dépend du projet, c’est possible avec les axes de coopération et de développement que nous avons pour la Guinée au-delà du secteur social il y a le secteur économique. Nous voyons dans cette région du Foutah beaucoup de potentialités dans le domaine agricole. Les productions sont visibles, ici j’ai vu le fonio, du riz, des fruits et légumes. De ce côté, nous avons beaucoup collaboré avec la région de Mamou notamment dans le projet de riziculture. Donc, le Japon va continuer à redynamiser la coopération dans le secteur social et aider l’économie, » explique l’Ambassadeur du Japon en Guinée.

De la préfecture de Pita, la délégation de l’UNICEF s’est aussi rendue dans la commune rurale de Daralabé, préfecture de Labé pour une visite technique afin d’évaluer le niveau d’avancement des travaux de construction des infrastructures d’adduction d’eau.

Les communautés bénéficiaires se réjouissent de cet appui : « L’UNICEF nous a accordé ce financement et les populations de Dara, notamment de Madina N’Diré, se sont fortement mobilisées pour la participation communautaire. On a compris que si nous voulons avoir de l’eau potable, il faut faire des aménagements, faire des forages, cela fait moins de maladies diarrhéiques. Il faut aussi aider les femmes en diminuant la pénibilité des activités des femmes, c’est-à-dire chercher du bois, chercher de l’eau et piler pour qu’elles puissent s’atteler à d’autres activités dont celles génératrices de revenu, afin d’assurer leur émancipation. C’est raison pour laquelle on a pensé à l’eau. Aujourd’hui, dans la commune rurale de Daralabé, il y a très peu de villages qui ne disposent pas de l’eau courante, c’est-à-dire une borne fontaine », se réjouit la maire de Daralabé, Mme Camara Aminatou Barry.

Boubacar Timbos Diallo