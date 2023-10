RPG : Alpha Condé s’adresse à nouveau à ses militants

Décidément, il va falloir s’habituer à ces interventions d’Alpha Condé via l’Assemblée générale de son parti. En tout cas, c’était une nouvelle fois le cas le samedi dernier, en marge de la rencontre hebdomadaire de l’ancien parti au pouvoir. S’adressant à ses militants via un appel téléphonique, le leader historique du parti les a invités à garder le cap. Quant au RPG, il réitère que celui demeure toujours la grande formation politique qu’il a été, au point que, selon lui, c’est un éléphant contre lequel les piqûres des moustiques ne peuvent rien.

Au lendemain du coup d’Etat du 5 septembre, la surprise était telle que certains n’avaient pas hésité à conjecturer autour d’un arrangement entre Mamadi Doumbouya et Alpha Condé. Deux ans après, le second appelle ces derniers à vérifier par eux-mêmes sur la base de ce qui prévaut aujourd’hui. « Après le coup d’Etat, on vous a dit que le pouvoir a quitté la chambre pour venir au salon. Mais tout le monde connaît la vérité aujourd’hui », souligne-t-il. La distinction entre lui et l’actuel président est telle que, fait-il remarquer, dans les rangs du gouvernement actuel, certains proposeraient même l’option d’un gouvernement d’union nationale. Au nombre de ceux qui seraient partisans de cette option, il cite nommément l’actuel chef de la diplomatie, Morissanda Kouyaté. Mais Alpha Condé appelle à ne pas accorder de l’intérêt à cette éventualité. « N’écoutez pas le mensonge, suivez la voie du RPG. Voilà ce que je vais vous dire, parce qu’il y a des gens qui racontent : ‘’oui, on a déjà formé un gouvernement d’union nationale avec l’accord du président’’. Alors quand on vous dit ça, il faut rigoler. Laissez les moustiques s’agiter », recommande-t-il précisément.

Il leur demande de demeurer fidèle au RPG. Parce que contrairement aux prévisions qui annoncent le parti déclinant, Alpha Condé réitère qu’il s’agit d’un élément. Et un éléphant, les piqûres des moustiques ne peuvent rien contre, selon lui. « C’est un éléphant, donc les piqûres des moustiques se fatiguent. Mais ces moustiques, il faut faire attention, il y en a aussi en notre sein, mais ce n’est pas important. Ces moustiques ne peuvent rien contre l’éléphant », assure l’ancien président

Fodé Soumah