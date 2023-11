Appel à candidature : l’ANAQ recherche deux agents

L’ANAQ est dotée de la personnalité morale et de la personnalité juridique et est placée sous la tutelle administrative et technique du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et sous la tutelle financière du Ministère des Finances. L’ANAQ est un établissement public administratif doté de l’autonomie financière, organisationnelle, et indépendant dans ses jugements et ses décisions.

Contexte

Pour l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan de Développement Stratégique (2020 – 2025), l’ANAQ se fixe pour objectif de doter de ressources humaines qualifiées. La vacance de poste d’un Responsable Informatique et la nécessité de renforcer le service par un chargé de Maintenance Informatique, ont conduit l’ANAQ à lancer cet appel à candidature pour le recrutement du personnel pour les postes à pourvoir.

Le présent appel à candidature concerne 2 postes selon les critères indiqués via le lien ci-dessous :

Vacances de postes et Recrutement de 2 agents Service Informatique