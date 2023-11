Politique : Aliou Bah regagne Conakry avec le prix PADEV du mérite et de l’excellence

Après un séjour à Kigali, au Rwanda, où il a pris part du 25 au 28 octobre 2023, à la 18ème édition du Prix du développement africain (PADEV), le président du parti du MoDeL a regagné la capitale Conakry dans l’après-midi de ce mardi 31 octobre 2023. Aliou Bah revient au bercail, avec dans sa gibecière, le Prix africain du mérite et de l’excellence du jury PADEV 2023.

Le Prix PADEV reconnaît chaque année des individus et des institutions qui, par leur dévouement et leurs réalisations remarquables dans leurs domaines respectifs, incarnent des exemples de contributions significatives au développement de leurs nations et, par extension, de l’Afrique. Et pour sa 18ème édition qui s’est tenue à Kigali, l’évènement a regroupé plusieurs personnalités du continent africain, dont le jeune leader Aliou Bah qui a d’ailleurs animé un panel consacré à la valorisation des ressources naturelles et culturelles pour un développement économique et social de l’Afrique.

De retour en Guinée, le président du Mouvement démocratique dit toute sa satisfaction suite à cette distinction qu’il ramène du pays des milles collines. Et il la dédie à la jeunesse guinéenne. « Il y avait 500 nominés au départ, 80 lauréats à la fin. Je fais partie de ces lauréats. Je suis distingué pour le prix africain du mérite et de l’excellence. Un prix que j’ai dédié au peuple de Guinée, à la jeunesse guinéenne en particulier qui est très laborieuse, qui se donne tous les jours des raisons d’espérer », a indiqué le président du MoDeL, à sa descente d’avion.

Aliou Bah se dit en outre toute sa « fierté » d’avoir été « un digne ambassadeur de la Guinée à travers cette distinction. Et cela a été salué par tous les participants ».

Parents, amis et membres du MoDeL, tous étaient mobilisés ce mardi à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry pour réserver un chaleureux accueil.

N’Famoussa Siby