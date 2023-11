Kankan : les journalistes promettent de répondre au mot d’ordre du SPPG

La marche pacifique programmée le 6 novembre par le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) trouve de l’écho auprès des journalistes de Kankan. Ils promettent de répondre à l’appel à la mobilisation pour exiger la levée de la restriction du site Guineematin.com et des autres revendications de la centrale syndicale. Ils l’ont fait savoir au terme d’une réunion d’urgence organisée ce jeudi 2 nombre matin dans les locaux de la radio rurale de Kankan.

Interpellation, musellement, violences, restriction des organes de presse sont ce à quoi les praticiens de l’information sont confrontés ces derniers temps en Guinée. Et cette réalité, le SPPG n’entend s’y résoudre. C’est pourquoi il avait déjà organisé une manifestation pacifique le 16 octobre dernier, à Kaloum. Manifestation à la suite de laquelle plusieurs professionnels de média avaient été blessés. En outre, ils avaient été arrêtés avant d’être relâchés plus tard. Mais en soi, le principal point de revendication demeure insatisfait et c’est pour cela qu’une autre marche est annoncée pour le 6 novembre prochain un peu partout à travers le pays.

A Kankan, l’annonce est accueillie à bras ouverts par le bureau régional du SPPG. Une vingtaine de journalistes de la ville ont en tout cas promis de répondre à l’appel à la marche, à l’issue d’une réunion qu’ils ont organisée ce jeudi dans les locaux de la radio rurale, sise dans la ville.

Ce sont le secrétaire général de l’antenne régionale du SPPG et le président de l’association des journalistes de la région de Kankan (AJRK) qui ont rencontré ce matin, les hommes de médias pour échanger sur l’organisation de cette marche pacifique dans la capitale de la savane. « Nous avons fait appel à tous les journalistes de la région administrative de Kankan pour passer l’information sur la marche prévue par le bureau national du SPPG le lundi 6 novembre 2023. Il s’agira pour nous de dénoncer les agissements à l’encontre de la corporation ces derniers temps et les restrictions du site Guineematin. Nous avons décidé de sortir massivement pour accompagner et soutenir nos confrères de Guineematin qui traversent une période très sombre depuis maintenant 3 mois. Nous avons défini l’itinéraire, nous avons déposé une lettre d’information à la mairie. Comme pour dire que Kankan est prêt à répondre à l’appel du bureau national du SPP », a indiqué Michel Pivi, secrétaire général de l’antenne régionale du SPPG à Kankan.

Le président de l’association des journalistes de la région de Kankan a, pour sa part, invité les hommes de médias à participer massivement à cette lutte. « Cette réunion de concertation nous va droit au cœur. Nous, en tant qu’association, nous accordons notre soutien inconditionnel au SPPG. Nous allons tout mettre en œuvre d’ici lundi pour sortir et dire non à l’atteinte à la liberté de la presse. Ce combat n’est pas seulement pour Guineematin, mais pour tous les médias et journalistes. Aujourd’hui c’est Guineematin, demain ça peut-être un autre organe. C’est pourquoi je demande à tous les journalistes de rester mobilisés pour qu’ensemble nous menions cette lutte », a lancé Laye Famo Condé.

Du côté des autorités, une lettre d’information a été adressée à la mairie de Kankan. Reste à savoir quel sort sera réservé à cette lettre par la mairie.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com