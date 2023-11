Kissidougou : l’armée célèbre l’an 65 de sa création sous le signe de l’union

Créée aux premières heures de l’indépendance, l’armée guinéenne a célébré ce 1er novembre 2023, le 65ème anniversaire de sa naissance. Au camp d’infanterie de Kissidougou, dans la région forestière, l’événement n’a été passé sous silence. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, de tous les corps confondus se sont fortement mobilisés, pour apporter un éclat particulier à la fête anniversaire. A leurs côtés, les cadres de l’administration publique, du secteur privé mais aussi la population.

Au programme, il y avait plusieurs activités dont le défilé, une séance de démonstration des forces de défense et de sécurité, le sport et le partage du repas de corps entre hommes en uniforme.

Après la revue des troupes par le préfet, le commandant du camp d’infanterie de Kissidougou, au cours de son adresse de circonstance, fait un bref rappel des prouesses aux forces de défense et de sécurité. « Depuis sa création, l’armée guinéenne consent ses efforts pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale mais également la sécurité de la population et de ses biens. Notre armée s’est investie sur plusieurs fronts pour la libération de certains pays amis africains. Notamment l’Angola, le Congo, la Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Léone etc. Ce qui fait d’elle aujourd’hui un outil de défense de la sous-région », a déclaré le commandant Amadou Thiam.

Par ailleurs, le commandant du camp d’infanterie de Kissidougou a salué les réformes engagées dans l’armée par les autorités de la Transition. De passage, il a invité les hommes en uniforme à cultiver l’unité avec la population civile. « L’idée de la refondation en général et celle en particulier des forces de défense et de sécurité prônée par le président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya, met notre armée dans un élan de progrès sans fin. Les forces de défense et de sécurité doivent aller vers la population. Nous sommes là pour elle, donc nous devons lui tendre la main. Les uniformes et les armes que nous portons, proviennent de leurs impôts. On ne doit pas agir contre elle, on doit être ensemble avec notre population », a-t-il recommandé.

Après la revue des troupes sur fond de la fanfare, le préfet de Kissidougou, lui aussi, en s’adressant aux militaires et paramilitaires, a témoigné de sa reconnaissance à l’armée mais aussi aux premiers héros de cette armée guinéenne. « Partout, on envoie l’armée guinéenne. La dernière frappe, ce sont les militaires guinéens. Seul Dieu peut nous récompenser. Ce jour est un beau jour pour nous. Nous remercions le président de la transition, chef de l’Etat, commandant en chef des forces armées pour cette célébration dans la paix et la quiétude. C’est le moment de rendre hommage à nos anciens combattants qui ont créé l’armée Guinéenne. Tel que le général Noumandjan Kéita, Fodéba Kéita, colonel Louis Diallo. Ce sont nos devanciers qui se sont battus pour nous. Sans oublier le père de la nation feu camarade Ahmed Sekou Touré » s’est souvenu le lieutenant-colonel Mohamed Lamine Camara.

Venue assister à cette cérémonie, la directrice préfectorale de l’agriculture et de l’élevage, a reconnu, elle aussi, les services rendus par l’armée à la nation guinéenne. « C’est grâce à cette armée que nous sommes en paix. Elle assure nuit et jour notre sécurité, nous sommes vraiment fières d’elle. Ce que j’ai vu aujourd’hui comme démonstration, c’est impeccable. Nos militaires sont bien fermés et cela est une fierté pour la nation » a salué Mougnima Kphogomou.

La cérémonie a pris fin par de défilés et des démonstrations, qui ont impressionné l’assistance.

Niouma Lazare Kamano