Malnutrition : Souadou est sur la voie de la guérison

Avec l’appui du Gouvernement Japonais, l’UNICEF répond à la crise nutritionnelle des enfants dans la préfecture de Pita en Guinée.

Aujourd’hui, Souadou, âgée de 9 mois, reçoit une alimentation adéquate, mais il y a quelques mois, ce n’était pas le cas. « Elle tombait souvent malade, » se rappelle Aissatou, la mère de Souadou. « J’ai décidé de l’amener au centre de santé à Bantignel pour une consultation, le personnel de santé m’a dit qu’elle souffrait de malnutrition aigüe sévère. »

Les relais communautaires soutenus par l’UNICEF et le personnel médical du centre de santé de Bantignel ont encouragé Aissatou à commencer un traitement à base d’aliment thérapeutique prêt à l’emploi. « Ma fille avait de la fièvre, elle était amaigrie et ne mangeait plus. Elle était souvent irritée et elle pleurait, » explique Aissatou. « Au centre de santé, Souadou a reçu des sachets de Plumpy’Nut, » un aliment à base de beurre d’arachide, de micro-nutriments et de vitamines. « J’ai été rassurée, car au fur et à mesure qu’elle en consommait, son état de santé s’améliorait ».

« Le personnel médical et les relais communautaires m’ont dit de venir chaque semaine pour le suivi et pour prendre les sachets de Plumpy’Nut. Je recevais 10 sachets par semaine gratuitement. Ils m’ont rassuré que tout était pris en charge, » explique Aissatou.

Aissatou a également participé à des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires organisées par les groupements de femmes. Grâce à ces séances, elle a appris à cuisiner des bouillies à base de produits disponibles localement et à moindre coût qui répondent aux besoins nutritionnels de sa petite fille.

L’appétit de Souadou est revenu, sa fièvre a disparu, son poids a augmenté et sa mère est confiante pour son avenir. « Je vais continuer à préparer ces bouillies parce que je veux que ma fille se rétablisse et que mes jumeaux grandissent en bonne santé, » dit Aissatou.

La Direction Préfectorale de la Santé de Pita accompagne les relais communautaires, les groupements de femmes et le personnel médical du centre de santé Bantignel, situé à 18 km du centre-ville. « Depuis le début de nos activités de réponse à la crise nutritionnelle avec l’UNICEF, nous formons les groupements de femmes, les relais communautaires, les agents pour le dépistage et la prise en charge de la malnutrition au niveau des communautés, les centres de santé et les hôpitaux, » explique Aissata Bah, spécialiste chargée de la nutrition à l’hôpital préfectoral de Pita.

« Au niveau communautaire, avec l’aide de nos boîtes à images, nous expliquons aux parents quels sont les éléments nécessaires pour préparer une bouillie qui assure une bonne nutrition pour les enfants âgés de six mois à 5 ans, » continue Aissata Bah. « Tout ceci se fait avec l’aide des groupements de femmes de chaque localité. »

Ce support en amont a permis de réduire les dépistages lors des consultations et surtout le référencement à l’hôpital préfectoral de Pita, car toutes les femmes de la communauté comprennent la nécessité d’alimenter sainement leurs enfants. Le projet a donné une nouvelle vie aux produits locaux. « Avant, les femmes de la communauté pensaient uniquement à cultiver les aliments pour les revendre, la famille n’en bénéficiait pas. Maintenant, les familles de la communauté utilisent les aliments locaux, » conclue Aissata Bah.

Le projet « Répondre aux défis posés par les crises multiples sur la malnutrition des enfants guinéens, grâce à des interventions intégrées de nutrition et de WASH » a permis de répondre à la crise nutritionnelle et de faciliter la mise en œuvre d’un paquet d’interventions qui inclut le suivi de la croissance, la vaccination, l’enregistrement des naissances et la scolarisation en faveur des enfants, des femmes et en général pour toute la population de la préfecture de Pita.

En date du 30 octobre 2023, environ 164 700 personnes ont bénéficié d’un soutien dans le domaine de la nutrition. Cela a inclus le dépistage de 66 459 enfants âgés de 0 à 59 mois, la prise en charge de 2 379 enfants souffrant de malnutrition sévère grâce à des intrants nutritionnels, et la supplémentation en micronutriments multiples de 10 140 enfants.

417 acteurs communautaires ont été formés et 184 034 personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Environ 291 400 personnes ont été sensibilisées aux pratiques de lavage des mains et d’allaitement, et elles ont reçu un soutien pour accéder aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 100 000 personnes résident désormais dans un environnement assaini et 2 500 personnes ont désormais accès à des installations sanitaires, comprenant un approvisionnement en eau potable pour prévenir les infections. Enfin, 2 écoles avec un effectif de 1 100 élèves, dont 650 filles, ont maintenant un accès durable à une l’eau potable.

UNICEF Guinée