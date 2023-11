Belgique : la migration guinéenne, une véritable source de préoccupation

C’est en masse que les Guinéens s’en vont de leur pays. Poussés par le manque de perspective, les jeunes en particulier ne résistent pas à la tentation d’aller voir ailleurs. Aucune sensibilisation, aucun récit dramatique ne parviennent à les dissuader. Le succès que la voie par le Nicaragua connait au sein de la jeunesse guinéenne ces derniers temps en est une illustration. Mais il n’y a pas que les Etats-Unis que les migrants guinéens ciblent. Beaucoup sont également à l’assaut des pays européens dont la Belgique. D’ailleurs, dans ce pays, le cas guinéen est en passe de devenir une préoccupation particulière. Au point qu’en septembre dernier, notre pays s’est hissé au rang de cinquième pays d’origine du plus grand nombre de demandeurs d’asile. Le phénomène est pris d’autant plus au sérieux que la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole Moor, a annoncé hier jeudi, le lancement d’une campagne de prévention pour lutter contre la migration irrégulière en provenance de la Guinée. C’est du reste ce que nous apprend l’article ci-dessous de nos confrères de la rédaction francophone de VRTNEWS

La Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, annonce ce jeudi le lancement d’une campagne de prévention pour lutter contre la migration irrégulière en provenance de la Guinée, en collaboration avec l’Office des étrangers. « Les Guinéens ont très peu de chances d’obtenir l’asile dans notre pays et par le biais d’une campagne de prévention nous voulons empêcher les gens de faire cette traversée dangereuse« , explique de Moor. « Mieux encore que de devoir renvoyer des personnes après une décision négative en matière d’asile, il s’agit d’empêcher ces personnes de venir en Belgique. »

En septembre, la Guinée s’est hissée à la cinquième place des pays d’origine comptant le plus grand nombre de demandeurs d’asile. En 2023, quelque 975 Guinéens ont déjà demandé l’asile en Belgique, soit plus que durant toute l’année dernière (902). Les trois quarts des Guinéens qui demandent l’asile n’ont cependant pas besoin de protection, précise la Secrétaire d’État à la Migration.

La campagne a pour but de sensibiliser la population guinéenne aux dangers de la migration irrégulière, notamment le risque d’exploitation et celui des traversées. Une « caravane théâtrale » sera organisée sur la route Conakry-Kindia-Mamou-Labé, la région d’où proviennent la majorité des demandeurs d’asile guinéens en Belgique, et l’accent sera mis sur les familles et les jeunes vulnérables (18-35 ans), ainsi que sur les migrants qui retournent en Guinée après avoir été déboutés.

Pour cette campagne, l’Office des étrangers collabore avec Enabel, l’Agence belge de développement.

Avec VRTNEWS