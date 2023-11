De l’eau potable au centre de santé de Bantignel

Issatou Barry, maman de 3 enfants, devait s’armer de courage et parcourir une distance non négligeable pour s’approvisionner en eau : « ça nous fatiguait physiquement, car il fallait fournir beaucoup d’efforts pour pomper. Cette corvée prenait du temps, » se souvient-elle. « A présent, il y a de l’eau potable dans le centre de santé et ses alentours, y compris dans l’école. Nous sommes vraiment contents. Il suffit juste d’ouvrir le robinet, de l’eau potable coule et on peut l’utiliser pour la cuisine, pour la lessive et tout autre besoin. »

Le projet « Répondre aux défis posés par les crises multiples sur la malnutrition des enfants guinéens, grâce à des interventions intégrées de nutrition et de WASH » a permis de répondre à la crise nutritionnelle et de faciliter la mise en œuvre d’un paquet d’interventions qui inclut le suivi de la croissance, la vaccination, l’enregistrement des naissances et la scolarisation en faveur des enfants, des femmes et en général pour toute la population de la préfecture de Pita.

En date du 30 octobre 2023, environ 164 700 personnes ont bénéficié d’un soutien dans le domaine de la nutrition. Cela a inclus le dépistage de 66 459 enfants âgés de 0 à 59 mois, la prise en charge de 2 379 enfants souffrant de malnutrition sévère grâce à des intrants nutritionnels, et la supplémentation en micronutriments multiples de 10 140 enfants.

417 acteurs communautaires ont été formés et 184 034 personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Environ 291 400 personnes ont été sensibilisées aux pratiques de lavage des mains et d’allaitement, et elles ont reçu un soutien pour accéder aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 100 000 personnes résident désormais dans un environnement assaini et 2 500 personnes ont désormais accès à des installations sanitaires, comprenant un approvisionnement en eau potable pour prévenir les infections. Enfin, 2 écoles avec un effectif de 1 100 élèves, dont 650 filles, ont maintenant un accès durable à une l’eau potable.