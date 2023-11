Evaluation de la performance gouvernementale : quand le PM vante les mérites du MERSI

Comme annoncé, Monsieur le Premier Ministre, accompagné du comité d’évaluation de la primature a procédé à la troisième phase d’évaluation des activités du Ministère de l’Enseignement Supérieur, ce vendredi 03 novembre 2023.

Selon Dr Bernard GOUMOU, cette évaluation a pour objectif d’apprécier le niveau d’application des recommandations formulées lors de l’évaluation à mi-parcours des départements ministériels le mois de juillet dernier.

Choisie par tirage au sort, Dr Fatoumata BAH, Directrice Générale de l’Ecole Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie a eu l’honneur de présenter le bilan des activités de son entité, datant du 1er janvier au 30 septembre 2023.

Au regard de cette présentation et des rapports de performances des autres démembrements du MESRSI, le Chef du Gouvernement s’est réjoui et a chaleureusement félicité Madame la Ministre et toute son équipe, pour l’engagement et la qualité du travail abattu au quotidien pour l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation en Guinée.

Et à Madame la Ministre de signifier : « nous pouvons vous rassurer, Monsieur le Premier Ministre, que nous ne tomberons jamais dans l’autosatisfaction ! Au nom de toute mon équipe, je vous réitère à vous et au Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, notre ferme volonté de porter haut les couleurs de la Guinée, dans le monde académique et scientifique sous régional et international. ».

Le Service Communication et Relations Publiques/MESRSI