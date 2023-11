Kolaboui : l’attribution d’un marché irrite les entrepreneurs communautaires

Rien ne va plus entre le préfet de Boké et les responsables du Groupement d’intérêt économique de l’alliance des entreprises communautaire de Kolaboui. Si dans cette dernière sous-préfecture, les manifestations sont plutôt récurrentes, celle d’hier découlait, nous apprend-on, de ce que le GIE assimile à une violation d’un accord dûment signé entre les sociétés minières évoluant dans la zone et lui-même, sous les auspices des autorités préfectorales. Suivant ledit accord, il a été convenu que, dans le cadre de la mise en œuvre du contenu local, les marchés devant revenir aux entreprises locales, seraient attribués au GIE qui regroupe en son sein différentes entreprises évoluant dans divers métiers. Mais à la surprise générale des membres du Groupement d’intérêt économique, un marché a récemment été attribué à un seul entrepreneur qui, de surcroit, ne relèverait pas du GIE. Ce que ce dernier n’entend pas laisser faire.

Selon Gassim Kaba, porte-parole du Groupement que nous avons joint au téléphone, tout est parti de l’entêtement du préfet. Il promet dans la foulée que lui et ses camarades n’entendent pas se laisser faire. Parce que, dit-il : « les autorités veulent nous retirer un contrat communautaire au profit d’un individu ».

Il explique que lui et d’autres entrepreneurs sont constitués depuis trois ans en une union, comportant près de 60 entreprises communautaire. « Lorsque nous avons eu le contrat pour la construction de la cité minière de Kolaboui ils ont dit que les entreprises communautaires peuvent aussi exprimer leur talent dans les tous les domaines », rappelle-t-il.

C’est ainsi que, selon lui, quand UMS a retiré ses agents de la route minière et que les citoyens se sont retrouvés exposés aux accidents, l’union de Gassim a fait à la société exploitante une proposition de sécurisation de la route. « On a effectué des démarches auprès des autorités préfectorales, mais ils ont dit qu’ils ne peuvent pas donner le contrat à un seul entrepreneur et de se constituer en GIE. Ce que nous avons fait à notre niveau. Mais malheureusement une entreprise qui estime être au-dessus des autres, s’est retirée pour de façon illégale, en complicité avec un ancien responsable de la jeunesse, obtenir le contrat à elle seule », détaille-t-il.

Mais le crime n’étant jamais parfait, le deal qui aurait pu rester secret, s’est subitement retrouvé sur la place publique. « Pour un premier temps, le procès-verbal qu’ils ont reçu de façon illégale et dans la cachette, a fait le tour pour être signé. Mais Dieu faisant bien les choses, le gérant des collectivités a pu en disposer et a même déchiré la fiche de signature, puisqu’il a compris que le procès-verbal n’est pas fait par les vrais signataires. Alors qu’il devait en principe être fait à Kolaboui, le document se retrouve ailleurs et au nom d’une seule entreprise, en dehors du Groupement », explique encore Gassim.

Informés donc de toutes ces démarches souterraines, les membres du GIE entreprennent des démarches auprès des autorités. Mais très vite, ils se rendent compte que la solution ne viendra pas de ce côté, D’autant que selon notre interlocuteur : « Ils nous demandent de laisser le projet au profit d’un individu. Mais nous leur avons fait comprendre que cela n’est même pas imaginable ».

Mais cette mise en garde ne suffit pas pour faire entendre raison au préfet et aux autres responsables locaux. Ainsi, ils persistent à arguer que l’entreprise sur laquelle ils avaient porté leur choix qui exécuterait le marché. Quant à la société minière, que notre interlocuteur n’a pas souhaité nommer, elle dit aux membres du GIE que ses activités sont bloquées.

Depuis, des démarches sont entreprises en direction du préfet. Les demandes d’audience à lui adressées sont toutes demeurées sans suite. « Le maire a convoqué toutes les parties impliquées pour écouter tout le monde, même le ministre Mory Condé s’est impliqué. Mais le préfet continue son entêtement. C’est pourquoi nous avons décidé de les défier sur le terrain en bloquant toutes les issues et rassurez-vous tant que le contrat ne vient pas nous sommes là et nous maintenons le mot d’ordre », assure Gassim en guise de conclusion.

Aliou Maci Diallo