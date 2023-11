Presse : un concours de journalisme lancé dans le secteur minier

L’initiative est de nos confrères du site www.guinee114.com. Partant du paradoxe entre d’une part, l’enjeu important du secteur minier pour l’économie guinéenne, et de l’autre, la relative faible couverture médiatique réservée audit secteur, ils initient un concours de production journalistique là-dessus. Une initiative dont l’objectif est d’aider à davantage mettre en avant les avantages que la Guinée tire de son secteur minier. Le comité d’organisation dudit concours était ce vendredi 3 novembre devant la presse, pour notamment en dévoiler les critères et modalités. Cérémonie à laquelle, les autorités du ministère de l’Environnement et de celui de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ont pris part.

D’entrée, les organisateurs annoncent que l’initiative qui est appelée à se pérenniser, aura lieu toutes les fins d’année désormais, pour récompenser la production des journalistes professionnels qui s’intéressent au secteur minier. « Il s’agit de récompenser le travail de douze mois de l’année et il s’agit pour chaque candidat de soumettre une de ses meilleures productions de l’année notamment un article de presse, un reportage, une enquête, de n’importe quel support auprès du comité d’organisation », a indiqué Thierno Amadou M’bonet Camara, patron du site Guinee114, par ailleurs président du Comité d’organisation. Selon lui, les soumissions seront ensuite évaluées par un jury, avec l’objectif de sélectionner les 8 meilleures, suivant les catégories suivantes :

2 pour la télé,

2 pour la radio,

2 au compte de la presse électronique

2 de la presse écrite.

L’Union des radios et télévisions libres de Guinée (URTELGUI) promet d’accompagner l’initiative. D’ailleurs, son président, Aboubacar Camara, prenant part à la conférence de presse, a souligné la pertinence de cette volonté de mise en exergue du secteur minier. « Il est important que nous journalistes, fassions tout pour mettre un maximum de zoom sur ce secteur. Parce que rien qu’avec celui-ci, la Guinée peut avoir un décollage réel. D’ailleurs, nous savons tous qu’il y a beaucoup d’évasion et de perte que notre pays enregistre au niveau du cordon douanier. Il appartient donc aux journalistes d’aller dénicher ces informations et les mettre à la disposition du public, de l’Etat mais aussi des services juridiques et judiciaires », a déclaré le président de l’URTELGUI.

Saluant donc la démarche de Guinee114, il dit espérer qu’il y aura un accompagnement qui permette aux journalistes de « faire le bon travail qui sera au bénéfice exclusif de tout le peuple de Guinée ».

Le comité d’organisation a particulièrement mis l’accent sur la nécessité des candidatures féminines, notamment celles de l’intérieur du pays où les impacts du secteur minier sont plus concrets.

Aminata Camara