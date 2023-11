Maison centrale : l’avocat de Tiégboro dément la thèse de l’évasion

Visiblement, le débat ne fait que commencer à propos des évènements de ce samedi matin à la Maison centrale. Si la thèse de l’évasion est celle qui est largement partagée, pour l’heure, d’autres la battent néanmoins en brèche. C’est le cas d’un des avocats de Colonel Moussa Tiegboro Camara. Réagissant ce matin chez nos confrères de FIM, Me Moussa Sovogui, dément aussi l’idée de l’évasion que la prétendue reprise de son client par les autorités. Celui-ci se serait plutôt rendu.

Pour Me Moussa Sovogui, il n’y a eu ni tentative d’évasion, ni évasion. Selon lui, c’est une attaque de la maison centrale a subie. Conséquence, son client se serait donc rendu, une fois qu’il a réussi à déjouer la vigilance de ceux qui l’avaient forcé à le suivre.

« Mon client ne s’est pas évadé et n’a non pas pris la poudre d’escampette. Il a été enlevé par des inconnus qui sont arrivés très tôt à la maison centrale. Ils ont dit qu’ils sont venus chercher le capitaine Moussa Dadis. Mon client s’est opposé et a dit que le capitaine ne sortirait pas sans qu’il ne sache pourquoi. Finalement, les assaillants ont demandé à ce que tout le monde sorte de la cale et monte dans le véhicule qui est stationné dans les environs. Le colonel Moussa Tiegboro a résisté mais n’a pas pu, ils les ont embarqués. Arrivé à Gbessia, il a tenté de sortir du véhicule, ça n’a pas été possible. Une fois à Yimbaya sur la corniche, non loin de Soloprimo, il a indiqué qu’il voulait se soulager, il est descendu du véhicule et c’est là qu’il est rentré dans le quartier. C’est là que je suis entré en contact avec lui et j’ai immédiatement contacté le général Balla Samoura qui a mis des agents à sa disposition, on est allé calmement vers lui et ils sont venus le récupérer », a relaté l’avocat chez nos confrères.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com