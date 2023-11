Attaque de la Maison centrale : la mort cruelle de Marie-angèle racontée par sa maman, inconsolable

Elle symbolise les victimes innocentes des évènements du 4 novembre. Marie-Angèle Abdou, adorable petite fille de 6 ans a trouvé la mort, le samedi matin, à la suite d’échanges de tirs au niveau du pont 8 novembre. Sa maman et elle étaient dans l’ambulance qui emmenait de son papa, victime d’un accident, à l’hôpital Ignace Deen. Conduite d’urgence à l’hôpital Donka, elle n’a pas survécu. Sa maman, inconsolable, est revenue sur les circonstances de sa disparition cruelle.

Le samedi 4 novembre 2023, la maman de Marie-Angèle s’en souviendra toute sa vie durant, comme d’un jour noir pour sa famille. Parce que ce jour-là, c’est à 4 heures qu’on la réveille tout d’abord pour lui annoncer que son époux avait un accident. Inquiète, elle réveille tous les enfants pour les en informer. Puis, elle les prend avec elle et tous s’embarquent dans l’ambulance devenant le chef de famille à l’hôpital. Dans le véhicule, son mari lui-même chercher à la rassurer. « Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, que tout va bien », se rappelle-t-elle.

Dans un premier temps, ils viennent à l’hôpital Donka. Mais ils ne réussissent pas entrer. C’est en ce moment qu’ils se rabattent sur l’option Ignace Deen. « Arrivés au pont 8 novembre, nous trouvons que la route est barrée, on s’est arrêtés. Il y avait les voitures de militaires partout. On s’est arrêtés là-bas. J’ai dit que normalement, on devait nous laisser passer, parce que c’est l’ambulance(…) Mais au bout de 5 min, on a entendu des tirs. Il y a eu un premier tir. Puis, un second. La balle a touché ma première fille de 6 ans, j’ai crié en disant au chauffeur de tourner la voiture. Avant d’arriver à l’hôpital Donka, elle saignait du nez, de l’oreille et de la bouche. Ma fille a finalement succombé à ses blessures », relate-t-elle, le récit entrecoupé par les sanglots.

Littéralement saisie de transe, elle conclut : « Elle est décédée, les militaires ont tué ma fille de 6 ans » !

Outre la petite Marie-Angèle Abdou, l’infirmier qui les convoyait a lui aussi été tué, également touché par une balle.

Aminata Camara