Attaque de la Maison centrale : Le procureur général établit un bilan de 9 morts et 6 blessés

On en sait un peu plus sur le bilan de l’attaque qui, il y quarante-huit heures, a ciblé la Maison centrale de Coronthie. Selon un communiqué du procureur général de la Cour d’appel de Conakry de ce lundi 6 novembre, cette attaque qui avait permis d’exfiltrer le capitaine Moussa Dadis Camara et les colonels Moussa Tiégboro Camara, Blaise Goumou et Claude Pivi, a fait quelques 9 morts dont 4 victimes venant des forces de défense et de sécurité, 3 des rangs des assaillants et 2 civils. En outre, le procureur évoque 6 blessés, mais aussi des « indices graves d’abandon de poste et de violation de consignes ».

Ledjely.com