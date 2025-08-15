Prétendu complot déjoué : Bamako accuse un ressortissant français et des maliens

Le Gouvernement de la Transition a annoncé l’arrestation d’un groupe composé de militaires et de civils, accusés de vouloir déstabiliser les institutions de la République. Selon les autorités, ces personnes, qualifiées d’« éléments marginaux » des Forces Armées et de Sécurité, auraient agi avec le soutien d’États étrangers.

Selon un communiqué du gouvernement, l’opération, menée le 1er août 2025 par les services spécialisés, a permis de mettre fin à la conspiration avant son exécution. Parmi les interpellés figure Yann Vézilier, un ressortissant français présenté comme un agent du service de renseignement français. Ce dernier aurait mobilisé des acteurs politiques, des membres de la société civile ainsi que des officiers supérieurs, dont les généraux de brigade Abass Dembélé et Néma Sagara.

Le gouvernement dénonce « un acte subversif » survenu alors que le Mali, aux côtés de ses partenaires de la Confédération des États du Sahel, concentre ses efforts sur la consolidation de sa souveraineté et la lutte contre les groupes terroristes.

Les autorités assurent que les enquêtes judiciaires se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices, et réaffirment la détermination des Forces Armées et de Sécurité à poursuivre leur mission contre toute forme de terrorisme.

Tout en appelant la population au calme et à la vigilance, le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle et que toute tentative de déstabilisation est vouée à l’échec.

