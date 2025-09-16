Faranah : 16 élèves de la région récompensé par l’ANSUTEN

Dans le cadre de la réduction de la fracture numérique et encourager l’excellence en milieu scolaire, l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique (ANSUTEN) a offert des équipements informatiques aux lauréats de la région administrative de Faranah.

Après Boké, Kindia, Mamou et Labé qui ont constitué la première étape de cette remise de kits informatiques, la délégation a au nom de la Direction Générale de l’ANSUTEN remis 16 outils informatiques notamment 10 tablettes aux élèves du CEE et 6 ordinateurs à ceux du BEPC. La cérémonie de remise a été présidée par le Directeur de Cabinet du Gouvernorat en présence de tous les DPE relevant de la juridiction ainsi que les enseignants et parents d’élèves.

Dans son discours de circonstance, M. Amadou Touré, Conseiller Juridique et chef de mission a fait un bref aperçu sur les objectifs assignés de l’agence avant de revenir sur les buts de cette initiative. « Depuis 2022, sous la tutelle du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, l’ANSUTEN s’est engagée à promouvoir l’excellence scolaire et à soutenir la jeunesse guinéenne. Les ordinateurs et tablettes que nous remettons aujourd’hui ne sont pas de simples récompenses. Ce sont des outils pour vous permettre de renforcer vos apprentissages et de nourrir vos ambitions ».

De son côté, l’inspecteur régional de l’éducation, Georges Pkaka Guilavogui, a souligné : « Ce geste de l’ANSUTEN appuie non seulement le système éducatif Guinéen mais aussi créé de l’émulation entre les élèves des différentes préfectures et régions administratives. Cette agence étatique n’est pas à son premier geste à l’endroit du MEPUA, elle a également mis à la disposition des élèves une plateforme éducative dénommée Elonny qui vise à appuyer les enseignants dans la formation des élèves ».

En présidant la cérémonie officielle de remise, M. le Directeur de Cabinet du Gouvernorat à au nom du Gouverneur salué cette initiative de l’ANSUTEN qui vise à reconnaître et encourager les efforts des différents lauréats du pays, tout en mettant à leur disposition des outils informatiques de dernière génération. Pour lui, cette action dénote de la volonté politique des hautes autorités du pays à encourager la culture de l’excellence, en partant du bas de l’échelle.

La rencontre a pris fin par la remise des kits aux 16 lauréats de la région et la photo de famille. La prochaine étape sera la région de N’zérékoré.