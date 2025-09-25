Tourime: l’ONT promeut la destination Guinée au Salon International du Tourisme de Paris (IFTM Top Resa)

Du 23 au 25 septembre 2025, la République de Guinée, à travers l’Office National du Tourisme (ONT), est présente au prestigieux salon IFTM Top Resa. Conduite par Madame Kadé Camara, directrice générale de l’ONT, la délégation guinéenne prend part à ce rendez-vous mondial qui réunit plus de cent (100) pays et environ trente-deux mille (32.000) professionnels et autres acteurs du tourisme pour vendre les paysages, la culture, bref la destination Guinée.

Splendidement installé au milieu d’autres, le stand de notre pays promeut la destination Guinée à travers des activités qui permettent à ceux qui y passent de découvrir ou de redécouvrir les richesses culturels et touristiques du pays de Sory Kandia Kouyaté.

Durant trois jours, à Paris Expo Porte de Versailles, l’ONT fait découvrir la richesse et l’authenticité guinéenne. En marge de ce salon d’ailleurs, la Guinée a été honorée de sa présence la Convention Afrique, organisée autour du thème «Le cinéma au service du développement touristique».

Aux côtés de grands noms de l’industrie cinématographique comme Aïssa Maïga (actrice et productrice), Magalie Armand (directrice des productions cinéma) et Amath Niang (directeur de la photographie), Madame Kadé Camara, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme (ONT), a particulièrement mis un accent sur la place stratégique du cinéma comme vecteur de promotion de la diversité des cultures, la richesse du patrimoine et la beauté des paysages guinéens.

Le Stand Guinée reçoit professionnels du tourisme, investisseurs, agences de voyages et médias internationaux. Ces interactions ajoutées aux séances de B2B, ont permis d’engager des discussions constructives avec des partenaires stratégiques. Ce qui permet d’espérer des collaborations notamment dans les domaines du tourisme culturel, de l’écotourisme.

MBonet