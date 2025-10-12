Pénurie de préservatifs à Kankan : l’AGBEF tire la sonnette d’alarme

L’antenne régionale de l’Association Guinéenne pour le Bien-Être Familial (AGBEF) de Kankan traverse une période difficile. Reconnue pour son rôle essentiel dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive, notamment à travers la distribution gratuite de préservatifs lors de campagnes de sensibilisation, la structure fait face à une pénurie de préservatifs depuis plus de six mois. Une situation qui inquiète les acteurs de la santé et les bénéficiaires de ses services.

C’est le directeur régional des programmes, Iffono Gnouma, qui a levé le voile sur cette crise longtemps restée dans l’ombre. Après le CECOJE de Labé qui avait récemment signalé une situation similaire, l’AGBEF Kankan confirme à son tour la rupture.

« Nous sommes en rupture depuis six mois. Mais je ne peux vous dire exactement la cause de cette rupture. C’est le niveau national qui nous approvisionne en préservatifs. Mais depuis longtemps, ce n’est pas le cas et je ne connais vraiment pas les causes réelles. S’il y a rupture au niveau national, il faut forcément s’attendre à des ruptures au niveau opérationnel. L’information que nous recevons lors des réunions est que ce sont les partenaires comme l’IPPF et le Fonds mondial qui ne financent plus », a-t-il expliqué.

L’AGBEF de Kankan est pourtant très fréquentée, notamment par les jeunes filles, les couples et d’autres citoyens à la recherche de services de contraception abordables. Selon plusieurs sources anonymes, les tarifs y seraient plus accessibles que dans d’autres structures. Un point que le responsable régional nuance.

« Je ne peux pas vous dire les tarifs des autres centres, mais nous ne les vendons pas chers ici. Ceux qui viennent au centre dans le cadre de la prestation reçoivent des préservatifs à moindre coût », reconnaît-il.

Dans une ville où l’usage du préservatif n’est plus un tabou, cette rupture inquiète. Selon le directeur régional, elle pourrait avoir de graves conséquences sanitaires.

« Nous avons une structure de jeunes appelée MAJ (Mouvement d’Action des Jeunes), qui sensibilise régulièrement autour de la santé sexuelle et reproductive. À ces occasions, une bonne partie de nos préservatifs sont gratuitement offerts aux désireux. Il y a longtemps, des séances de sensibilisation n’ont pas été faites car nous n’avons pas de préservatifs. Pas totalement, mais en partie. Vous savez, quand il y a rupture prolongée, cela augmente fortement les grossesses non désirées chez les jeunes et les cas d’IST. Cette rupture peut aussi occasionner une perte de confiance entre les utilisateurs et le produit. Car, s’il y a rupture prolongée, les clients peuvent douter de la qualité des services », alerte-t-il.

Face à cette situation jugée alarmante, Iffono Gnouma appelle à une réaction rapide.

« Je lance un appel pressant à tous car nous en avons vraiment besoin », insiste-t-il.

Pendant que l’AGBEF Kankan fait face à cette rupture inédite, des préservatifs restent cependant disponibles dans certains centres de santé et pharmacies agréées de la ville. Mais leur accessibilité financière demeure un défi pour de nombreux jeunes.

Michel Yaradouno, depuis Kankan