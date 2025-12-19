Présidentielle 2025 : Amadou Oury Bah porté par une mobilisation en faveur de Mamadi Doumbouya

Siguiri, 19 déc. (AGP)-En tournée de mobilisation dans la région de Kankan, le directeur national de campagne de la GMD, Amadou Oury Bah, a livré un message fort sur l’esplanade de la Maison des jeunes sise à Siguiri Koura 1.

Cette étape est intervenue après un bref passage à Djelibakoro Centre, une sous-préfecture de Kankan, où il a également adressé des messages d’assurance aux populations sur la gouvernance du candidat Mamadi Doumbouya.

Devant une foule acquise à la cause de la GMD, Amadou Oury Bah a insisté sur l’importance cruciale de la participation électorale, malgré le soutien massif dont bénéficierait le candidat dans cette préfecture considérée comme la plus peuplée de Guinée. « Si Siguiri est derrière notre candidat, cela ne veut pas dire que la victoire est déjà acquise dès le premier tour », a-t-il prévenu, appelant chacun à se rendre aux urnes. Pour lui, chaque voix compte et la légitimité du prochain président doit être « incontestable ».

Le directeur de campagne a martelé que la victoire ne saurait être proclamée avant l’heure. « La victoire sera acquise le 29 décembre à 0h01 », a-t-il déclaré, exhortant les électeurs à ne pas céder à la complaisance. « Il ne faut pas dire que c’est déjà gagné. Il faut aller voter », a-t-il répété, soulignant que la participation est la meilleure preuve de soutien au candidat Mamadi Doumbouya.

Poursuivant, Amadou Oury Bah a également mis en avant les enjeux de paix, de stabilité et de souveraineté nationale. Selon lui, voter pour Mamadi Doumbouya, « c’est voter pour soi-même, pour la paix, la stabilité et la prospérité de tous les Guinéens ». Un message particulièrement adressé à la jeunesse, à qui il a promis que l’emploi constituera l’axe prioritaire du premier mandat constitutionnel du candidat.

« Il n’y a plus de raison pour qu’un jeune Guinéen quitte le pays à la recherche d’un Eldorado ailleurs. L’Eldorado est ici, en République de Guinée », a-t-il affirmé, appelant les jeunes à garder espoir et à s’engager activement dans le processus électoral.

Pour terminer, Amadou Oury Bah a lancé un appel solennel aux populations de Siguiri et de toute la Guinée à se mobiliser le 28 décembre. Il a rappelé le rôle historique et économique de Siguiri, notamment à travers sa richesse en or, et invité les populations à « revenir sur les rentes de la sueur » pour bâtir une prospérité partagée, tant pour la préfecture que pour l’ensemble du pays, dit-il, avant de conclure en ces termes: « la victoire passe par les urnes, et la mobilisation citoyenne demeure la clé d’une Guinée « encore plus grande ».

AGP/19/18/025 CM/AND