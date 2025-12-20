Fin de la CAN tous les deux ans : la CAF opte pour un nouveau cycle historique

C’est un véritable tournant dans l’histoire du football africain. La Coupe d’Afrique des nations, longtemps organisée tous les deux ans, ne le sera désormais plus.

La décision, longtemps murmurée dans les coulisses, a été officiellement annoncée ce samedi par Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF).

À partir de 2028, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ne se jouera plus que tous les quatre ans, a annoncé ce samedi Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), lors d’une conférence de presse.

Ce changement s’inscrit dans la volonté de restructurer le football africain pour que son « calendrier dans le monde soit davantage harmonisé », a précisé Motsepe. La prochaine édition se tiendra en 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, avant que la compétition ne passe à ce nouveau rythme quadriennal.

Pour combler l’absence de compétition continentale entre deux CAN, la CAF prévoit la création d’une Ligue des nations africaine, dont le lancement est également annoncé pour 2029. Une innovation censée maintenir la compétitivité des sélections et l’attractivité du football africain sur la scène internationale.

« Après la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2029, nous aurons la première Ligue des nations africaines… avec plus de prize-money, plus de ressources, plus de compétition », a détaillé Motsepe.

Cette Ligue annuelle, organisée lors des fenêtres FIFA, réunira « les meilleurs joueurs africains de tout le continent ». Les 54 équipes participeront dans différentes régions, l’Afrique étant divisée en quatre zones, et en novembre, les champions de chaque région se rencontreront en finale, dont le lieu reste encore à déterminer.

« Cela va contribuer à l’un des objectifs que nous avons toujours eus : le développement de stades, d’infrastructures de football de classe internationale dans chacun des 54 pays en Afrique », a ajouté le président de la CAF.

« Historiquement, la CAN était le principal événement où nous pouvions récolter les ressources nécessaires pour financer le football africain. Avec cette nouvelle configuration, nous obtiendrons des fonds tous les ans », a-t-il affirmé.

Mais cette réforme soulève de nombreuses interrogations.

Est-elle réellement bénéfique pour un football africain qui peine encore à combler l’écart avec les autres continents ? La CAF agit-elle par conviction ou sous l’influence de la FIFA et de l’UEFA ?

Une chose est sûre : cette décision majeure ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre et de salive dans les mois à venir.

Lonceny Camara