Quand l’un et le civil s’unissent pour bâtir le progrès national

À quelques jours de la 8e édition des « ARCOM Élite Awards », l’Agence Référence Communication (ARCOM) a misé sur l’essentiel : le capital humain. Les 9 et 10 février 2026, la bibliothèque américaine de l’Université Sonfonia a accueilli un atelier intensif réunissant civils et militaires autour d’un même défi : renforcer les compétences, briser les barrières et consolider la cohésion nationale.

L’initiative a mobilisé une quarantaine de participants. D’entrée de jeu, le DG d’ARCOM, Eugène Kapi Balamou a rappelé l’esprit de cette démarche.

« Cette formation s’inclut dans la vision globale de la structure ARCOM qui œuvre depuis plusieurs années pour le renforcement des capacités, la promotion de l’excellence et la valorisation du mérite », a-t-il affirmé.

Mais au-delà de la théorie, c’est une véritable passerelle entre deux mondes parfois perçus comme éloignés qui s’est construite durant ces deux jours.

Invité comme formateur, Aly Souleymane Camara, Directeur au CNT, n’a pas caché sa satisfaction face à cette communion inédite. Il souligne un climat débarrassé des préjugés.

« J’ai trouvé un cadre de collaboration très inclusif. On ne sent pas les hommes en uniforme. Il faut casser cette barrière-là. Ce qu’on a vécu aujourd’hui ici, c’est la fraternité, c’est l’entente, c’est l’amour, c’est la solidarité entre les filles et les fils de la Guinée », a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté de la Générale Fatoumata Yarie Sylla, Présidente d’honneur de l’événement. Elle a inscrit cette initiative dans une dynamique de modernisation impulsée au plus haut sommet de l’État, mettant l’accent sur la force de la mixité.

« En développant des compétences de nos cadres militaires et en associant des civils à cette démarche, nous créons une culture commune qui transcende les clivages. Nous formons des leaders capables de travailler ensemble », a-t-elle indiqué.

Un message qu’elle a complété par un appel clair à la discipline et à la responsabilité.

« J’invite ainsi chaque participant à faire preuve de discipline intellectuelle afin que les connaissances acquises ici se traduisent en actions concrètes », a-t-elle lancé.

Le programme, dense et technique, a exploré des thématiques variées : marketing digital, montage vidéo, leadership, techniques de recherche d’emploi. Autant d’outils concrets pour répondre aux exigences d’un environnement professionnel en constante évolution.

À la clôture, Eugène Kapi Balamou a insisté sur la nécessité de transformer le savoir en impact réel.

« Ce que vous avez acquis ici pendant ces deux jours ne doit pas rester théorique. Ces connaissances doivent se traduire par des actions concrètes sur le terrain. La formation sur le militaire unit la rigueur et l’innovation au service du progrès national », a-t-il souligné.

À l’approche des ARCOM Élite Awards, prévus le 13 février prochain, cet atelier laisse derrière lui une dynamique forte : celle d’une jeunesse et de cadres mieux préparés, unis par une vision commune.

Le Directeur Général a conclu avec conviction : « À la structure ARCOM, nous croyons fermement que le capital humain est la première richesse d’une nation. Investir dans la formation, c’est investir dans l’avenir ».

Thierno Amadou Diallo