Clash explosif : Opinel 12 et Sagalata écroués après leur convocation à l’OPROGEM

L’escalade verbale a franchi la ligne rouge. Les rappeurs guinéens Opinel 12 et Sagalata ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt après leur convocation, le mardi 17 février 2026, par l’Office de Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM).

Au cœur de cette affaire : des propos jugés malveillants, injurieux et attentatoires aux mœurs, contenus dans plusieurs morceaux diffusés massivement sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, les deux artistes se livraient à une guerre ouverte, multipliant les clashs aussi bien en ligne que dans leurs productions musicales.

Ce qui n’était au départ qu’une rivalité artistique s’est rapidement transformé en affrontement personnel. Insultes, insinuations, attaques visant même leurs familles respectives : les contenus ont choqué une partie de l’opinion publique et enflammé la toile.

Face à l’ampleur de la polémique, l’OPROGEM est entré en scène. Selon des sources proches du dossier, les deux rappeurs ont passé la nuit du mardi dans les locaux du service spécialisé, avant d’être présentés devant un magistrat ce mercredi 18 février 2026.

Aux dernières informations, Opinel 12 et Sagalata ont été placés sous mandat de dépôt et transférés à la Maison centrale de Conakry.

