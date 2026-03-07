ledjely
Guinée : Dissolution de 40 partis politiques, dont l’UFDG

Le gouvernement guinéen,  à travers le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a procédé à la dissolution de 40 partis politiques pour non-respect de leurs obligations statutaires et légales, selon un arrêté officiel publié ce 6 mars 2026.

Parmi les formations concernées figurent de grands partis historiques tels que l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, le Rassemblement du peuple de Guinée arc-en-ciel (RPG-AEC) de l’ancien Président Alpha Condé, l’Union des forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré,  ainsi que d’autres partis aux sigles moins connus comme MFDD, PND, PSP ou GDE. L’arrêté précise que la dissolution entraîne la perte immédiate de la personnalité morale et du statut juridique de ces partis.

Toutes les activités politiques au nom de ces formations sont désormais interdites sur l’ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques. L’usage des sigles, logos, emblèmes et autres signes distinctifs est formellement prohibé. Les locaux abritant les sièges nationaux et représentations déconcentrées seront mis sous scellés, et le patrimoine des partis dissous placé sous séquestre, avec la nomination d’un curateur chargé de la gestion des biens.

L’exécution de cet arrêté est confiée à plusieurs institutions et autorités, notamment la Direction générale des affaires politiques, la Direction générale des élections, la police nationale, la gendarmerie, la justice militaire ainsi que les autorités administratives régionales et locales.

Cette mesure marque un tournant significatif dans le paysage politique guinéen, avec un impact direct sur la structuration des partis et la régulation de la vie politique nationale.

N’Famoussa Siby 

