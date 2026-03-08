Dissolution du RPG-AEC : un cadre du parti réagit à Kankan

Les autorités guinéennes ont procédé à la dissolution de plusieurs partis politiques, dont les trois plus grandes formations du pays. Cette décision, rendue publique récemment, continue de susciter de vives réactions au sein de l’opinion nationale.

À Kankan, bastion historique du RPG-AEC dirigé par l’ancien président Alpha Condé, la mesure n’a pas surpris les militants. Plusieurs responsables du parti y voient une manœuvre politique du pouvoir en place.

Pour El Hadj Sory Sanoh, coordinateur du RPG-AEC en Haute-Guinée, la dissolution administrative du parti ne saurait effacer l’idéologie qu’il incarne.

« On peut par force dissoudre notre parti, mais on ne peut pas enlever dans nos têtes l’idéologie que M. Alpha Condé nous a inculquée », s’est exprimé ce cadre du RPG-AEC.

Selon lui, cette décision s’inscrit dans une série d’actions engagées contre le parti depuis la chute du régime d’Alpha Condé.

« Depuis le 5 septembre 2021, date du coup d’État contre notre parti, nous avons été confrontés à des emprisonnements, des enlèvements et des disparitions forcées. Cette dissolution n’est que la suite logique de ces manœuvres », souligne Elhadj Sory Sanoh.

Le responsable local rappelle également que le RPG-AEC demeure, selon lui, un parti républicain et légaliste. Il estime que la dissolution viserait à orienter les militants vers le nouveau parti au pouvoir, le GMD. Une stratégie qu’il juge vouée à l’échec.

« Les militants restent attachés à l’idéologie d’Alpha Condé. Même si le parti est dissous par la force, ils ne suivront pas cette logique », avance notre interlocuteur.

S’agissant d’éventuelles voies de recours, El Hadj Sory Sanoh se montre prudent et indique attendre des orientations de la direction nationale du parti ainsi que des autres formations politiques concernées.

« Nous n’avons pas encore consulté le nouveau code électoral ni le nouveau code des partis politiques. S’il y a un recours possible, il sera étudié », précise Elhadj Sory Sanoh.

Enfin, il lance un appel à la fidélité et à la cohésion des militants et cadres du RPG-AEC.

« Restons unis, restons derrière notre direction nationale et fidèles à l’idéal idéologique du Président Alpha Condé. Même dissous, notre engagement et notre esprit idéologique ne seront jamais remis en cause », conclut-il.

À Kankan, cette position ferme des militants du RPG-AEC illustre une résistance idéologique face à la recomposition politique en cours en Guinée, dans un contexte où plusieurs partis traditionnels voient leur avenir incertain.

Michel Yaradouno