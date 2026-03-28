Ratoma : une contre-manifestation éclate contre Ahmed Traoré

Au lendemain d’une mobilisation de soutien à Ahmed Traoré, des jeunes et des femmes ont investi les rues de Ratoma ce samedi 28 mars pour exprimer leur opposition à la candidature du président de la délégation spéciale. Une démonstration de force qui met en lumière les divisions au sein de la commune, où les protestataires dénoncent une gestion jugée décevante et appellent à un changement à la tête de la municipalité.

Prenant la parole au nom des manifestants, Kerfalla Sylla a indiqué que cette initiative s’inscrit dans une dynamique citoyenne portée par la jeunesse autour du slogan « Ratoma Renouveau ».

« Tôt ce matin, nous avons vu un groupe de jeunes qui réclame “Ratoma Renouveau”, c’est-à-dire un autre système. En tant que jeunes leaders, nous étions obligés de rejoindre ce mouvement car l’avenir de Ratoma est dans nos mains », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, il a remis en cause le bilan présenté par l’ancien président de la délégation spéciale, notamment en ce qui concerne les financements de l’Agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC).

« L’ANAFIC est un partenaire de toutes les communes du pays. Si ces financements sont présentés comme un bilan, alors il faut aussi s’interroger sur les recettes propres de la mairie et les subventions de l’État », a-t-il souligné.

Le jeune leader a également pointé du doigt les insuffisances dans la gestion de l’assainissement urbain, évoquant un décalage entre les contributions exigées des citoyens et la réalité sur le terrain.

« Tout ce que nous sommes en train de voir à la mairie, rien n’est réel. Sur le plan de l’assainissement, aujourd’hui, rentrez dans les quartiers, vous allez constater qu’il y a des tas d’ordures partout, pourtant il a mobilisé des fonds auprès des citoyens pour les faire abonner. Ça fait plus de deux mois, certains citoyens ne sont pas acquittés de leur droit. Vraiment, nous dénonçons tout ça et si la jeunesse renouveau se mobilise pour se joindre à nous, les jeunes leaders, nous sommes vraiment contents et satisfaits d’eux », a-t-il affirmé.

Les manifestants ont également exprimé leur rejet catégorique d’une reconduction d’Ahmed Traoré à la tête de la commune.

« Ratoma ne veut pas de Sékou Ahmed Traoré. Nous ne sommes pas contre sa personne, mais sa gestion a été décevante. Nous ne voulons plus le revoir gérer la mairie de Ratoma. Nous sommes de la GMD et nous nous sommes battus pour le général Mamadi Doumbouya, donc toute personne qui viendra mettre dans l’eau ses œuvres, nous allons le combattre », a-t-il déclaré.

Dans la foule, plusieurs participants ont également exprimé leur ras-le-bol face aux conditions de vie dans la commune. À l’image de Hanatou Sylla, qui dénonce les frais liés à la gestion des déchets.

« On nous fait payer 30 000 francs pour les PME, mais les ordures ne sont pas ramassées. Nous sommes obligés de payer d’autres personnes encore pour nous en débarrasser. Trop, c’est trop », a-t-elle déclaré.

Elle a enfin lancé un avertissement clair aux futurs responsables communaux : « Ceux qui viendront gérer Ratoma et agiront de la même manière feront face à la même mobilisation ».

Aminata Camara