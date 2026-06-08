ledjely
Accueil » Diplomatie : Mamadi Doumbouya nomme deux nouveaux ambassadeurs
ActualitésPolitiqueSociété

Diplomatie : Mamadi Doumbouya nomme deux nouveaux ambassadeurs

Par LEDJELY.COM

Le président Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée, selon un décret présidentiel diffusé ce lundi soir sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

À Riyad, auprès du Royaume d’Arabie saoudite, Mohamed Ahmed Diallo a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Avant cette promotion diplomatique, il occupait les fonctions de superviseur général du soutien technique pour le Hajj, un poste qui lui a permis de suivre de près les questions liées aux pèlerinages des fidèles guinéens.

De son côté, Louncény Condé a été désigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République populaire de Chine. Diplomate chevronné, il occupait jusque-là les fonctions d’ambassadeur de Guinée en Suisse et de représentant permanent du pays auprès des Nations unies à Genève.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : les propriétaires de forages bientôt soumis à une redevance

LEDJELY.COM

Contentieux électoral à Ouendé Kénèma : le tribunal ordonne le recomptage des voix

LEDJELY.COM

Siguiri : un glissement de terrain fait 7 morts dans une mine d’or à Kintinian

LEDJELY.COM

Assainissement, eau potable et hydrocarbures : Aboubacar Camara annonce des réformes

LEDJELY.COM

Fermeture de la décharge de Dar-Es-Salam : un parc national annoncé à la place

LEDJELY.COM

Gueckédou : la victoire de la GMD contestée devant les tribunaux

LEDJELY.COM
Chargement....