Diplomatie : Mamadi Doumbouya nomme deux nouveaux ambassadeurs

Le président Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée, selon un décret présidentiel diffusé ce lundi soir sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

À Riyad, auprès du Royaume d’Arabie saoudite, Mohamed Ahmed Diallo a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Avant cette promotion diplomatique, il occupait les fonctions de superviseur général du soutien technique pour le Hajj, un poste qui lui a permis de suivre de près les questions liées aux pèlerinages des fidèles guinéens.

De son côté, Louncény Condé a été désigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République populaire de Chine. Diplomate chevronné, il occupait jusque-là les fonctions d’ambassadeur de Guinée en Suisse et de représentant permanent du pays auprès des Nations unies à Genève.

Balla Yombouno