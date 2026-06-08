Guinée : les propriétaires de forages bientôt soumis à une redevance

Le gouvernement entend renforcer l’encadrement de l’exploitation des eaux souterraines en Guinée. Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 8 juin 2026, le ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, a annoncé une future réglementation des forages réalisés dans les concessions privées.

Selon le ministre, cette démarche s’inscrit dans un contexte marqué par les difficultés d’approvisionnement en eau potable qui ont poussé de nombreux citoyens à se tourner vers les forages.

« Certes, le rôle de l’État est de mettre de l’eau potable à la disposition des populations. Mais aujourd’hui, il existe un déficit lié à l’approvisionnement en eau. Les particuliers ont donc fini par réaliser des forages un peu partout », a-t-il déclaré, avant de rappeler que les ressources souterraines constituent un bien commun.

« Ce que les gens doivent retenir, c’est que lorsque quelqu’un dispose d’un forage à son domicile et pompe l’eau de la nappe phréatique, cette ressource ne lui appartient pas. La nappe phréatique appartient à tout le monde », a expliqué le ministre.

Aboubacar Camara a toutefois tenu à préciser qu’il n’est pas question, pour l’instant, d’interdire les forages privés. L’objectif est plutôt de mieux contrôler leur exploitation à travers la mise en place de nouveaux mécanismes de suivi.

« L’idée n’est pas d’interdire, en attendant que des solutions définitives soient trouvées. Il s’agit plutôt d’installer des compteurs et de fixer des seuils de prélèvement. Une fois ces seuils dépassés, les utilisateurs devront s’acquitter d’une redevance. Les montants collectés seront versés au Fonds de l’hydraulique afin de financer des infrastructures qui permettront, à terme, de réduire le recours aux forages. Il faut du courage pour mener ce type de réformes », a précisé le ministre.

Cette réforme annoncée par le département de l’Hydraulique vise ainsi à mieux préserver les ressources en eau souterraine tout en mobilisant des financements pour le développement des infrastructures hydrauliques du pays.

Balla Yombouno