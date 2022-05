KANKAN : Deux morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation

Les routes continuent de faire des victimes en Haute-Guinée et dans d’autres régions du pays. Un accident de la circulation a fait deux morts et quatre blessés aux environs de 19 heures dans la sous-préfecture de Batè Nafadji située à trente-cinq kilomètres du centre ville de Kankan sur la nationale kankan-siguiri.

Aucune information n’a filtrée sur l’origine de l’accident pour l’heure. Au téléphone, le maire de la commune rurale de Batè Nafadji dit avoir trouvé sur place deux bœufs morts et deux véhicules renversés. Aux services des urgences de l’hôpital régional de Kankan où les blessés sont alités, l’assistant du médecin chef du service précise :<< A 22 heures 10, on a reçu un lot d’accidentés au nombre de six dont deux dépôts de corps. Les défunts sont des jeunes âgés entre vingt-cinq et trente ans. Parmi les blessés, il y a une femme enceinte de quatre mois qui a assez de lésions et deux enfants de moins de trois ans. Quand, ils sont arrivés, on les a mis en observation au niveau de notre service … >>, a laissé entendre Docteur Ansoumane Fofana.

Aux dernières nouvelles, les deux victimes ont rejoint leurs dernières demeures.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com