Maison centrale: 47 téléphones et 9 kg de chanvre indien saisis dans les cellules après une fouille

Le Procureur Alphonse Charles Wright avant de quitter les lieux, a invité les parents des détenus de s’abstenir d’introduire des téléphones dans les repas qu’ils envoient à leurs proches.

Pour renforcer la sécurité de cet établissement, l’empereur des poursuites a assuré que d’ici un mois, des caméras de surveillance seront installées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison centrale de Conakry.

Une occasion pour Fodé Moussa Molota Camara, régisseur de la maison centrale de Conakry de donner l’effectif des détenus à la maison centrale de Conakry : “l’effectif général aujourd’hui fait 1692 détenus, dont 1266 prévenus et 426 condamnés. Parmi eux, on a 63 étrangers dont 22 condamnés. Et la population carcérale chez les femmes est de 57, les mineurs 108 détenus, dont 16 condamnés “

Selon le régisseur, lors des 3 fouilles précédentes, il y a eu 240 téléphones retrouvés dans les cellules.

Balla Yombouno