CEDEAO-AES : Romuald Wadagni montre la voie

Le nouveau président béninois est manifestement tout à la fois décomplexé et pragmatique. A peine investi dans ses nouvelles fonctions, le voilà en effet qui tend la main aux pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) en vue d’une décrispation salutaire des relations demeurées tendues, en particulier depuis le coup d’Etat ayant renversé Mohamed Bazoum en 2023. Se distinguant volontiers de son prédécesseur, Patrice Talon, Romuald Wadagni était ainsi en tournée, ce mardi 2 juin, à Niamey et à Ouagadougou. Tournée dont il a profité pour échanger directement avec ses homologues, Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré. Si le Bénin pourrait largement tirer avantage de cette nouvelle initiative diplomatique de son président, c’est l’ensemble de la région qui gagnerait à s’en inspirer pour venir à bout de toutes les défiances et suspicions qui lui font tant de mal.

Avant Niamey et Ouagadougou, le président Romuald Wadagni était d’abord au Nigeria, le grand voisin. Et après les étapes nigérienne et burkinabè, il est attendu respectivement à Lomé et à Abidjan. Mais les échanges qu’il a eus avec Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré sont de loin les plus symboliques de cette tournée régionale. D’abord parce qu’au regard des tensions qui prévalaient jusqu’à récemment entre son pays et ces deux pays de l’AES, on ne s’attendait pas nécessairement à une détente en perspective. Mais, décidément, Wadagni avait déjà à l’idée d’enclencher cette dynamique de décrispation. C’est ainsi que des représentants des trois pays de l’AES étaient présents à la cérémonie de son investiture.

Cette démarche peut être dictée par des impératifs à la fois sécuritaires et économiques. Le nouveau président béninois, conscient des risques que les islamistes font de plus en plus peser sur son pays, semble avoir intégré qu’une approche globale est la seule garantie d’une lutte efficace contre le terrorisme. Que, sans une coopération notamment en matière de renseignements, une harmonisation des stratégies et une parfaite coordination des interventions, les différents pays continueront à brasser du vent et à user leurs énergies, sans réel impact sur ceux qui jurent d’instaurer le chaos et l’anarchie dans l’ensemble de la région ouest-africaine. Or, une coopération qui se veut efficace nécessite, au préalable, la restauration d’une relation de confiance. C’est là le principal enjeu de ce déplacement de Wadagni à Niamey et à Ouagadougou.

L’autre enjeu, d’ordre plus économique, se rapporte en tout premier lieu à la relation avec le Niger. Ancien ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, mieux que quiconque, est conscient de l’impact, pour le Bénin, de la fermeture de la frontière avec le Niger. En particulier, il sait que cette fermeture constitue une menace pour les ambitions du port de Cotonou de devenir le principal hub de ravitaillement des pays de l’AES.

On espère juste que, du côté du Niger et du Burkina Faso, cette main tendue du président béninois sera saisie sans arrière-pensée aucune. D’autant que cette nouvelle dynamique doit servir de référence à l’ensemble de la région. Car, au-delà du divorce désormais acté et assumé de part et d’autre, la CEDEAO et l’AES doivent trouver des mécanismes de collaboration et de dialogue en vue d’affronter ensemble les défis qui leur sont communs. Il en va du salut de l’ensemble de la région ouest-africaine, en proie au terrorisme mais aussi à bien d’autres défis.

Boubacar Sanso Barry