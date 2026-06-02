Guinée : Bachir Diallo et Aboubacar Sidiki Camara nommés ambassadeurs

Dans un décret rendu public ce mardi 2 juin 2026, le Président de la République Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée.

Ainsi, SE Aboubacar Sidiki Camara, jusque-là ministre de la Défense nationale, a été nommé ambassadeur de Guinée près la République française. Figure connue de la haute administration militaire et gouvernementale, il représentera désormais Conakry à Paris.

Par ailleurs, SE Bachir Diallo, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a été désigné ambassadeur de Guinée près la République de Côte d’Ivoire. Il aura pour mission de renforcer les relations diplomatiques et de coopération entre Conakry et Abidjan.

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