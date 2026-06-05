Ebola en RDC et en Ouganda : la Guinée rassure, aucun cas enregistré sur le territoire

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié ce vendredi 5 juin 2026 un communiqué rassurant à l’attention de la population guinéenne, après la déclaration par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’une épidémie de maladie à virus Ebola en République Démocratique du Congo et en Ouganda. L’OMS a qualifié cette situation d’Urgence de Santé Publique de Portée Internationale le dimanche 17 mai 2026.

À ce stade, aucun cas suspect ni confirmé de maladie à virus Ebola n’a été enregistré en République de Guinée, selon le ministère. Toutefois, face aux risques liés aux déplacements internationaux, par voies aérienne, maritime et terrestre, les autorités sanitaires ont immédiatement renforcé les dispositifs de prévention, de surveillance et de préparation, sous la coordination de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS).

Parmi les mesures déjà activées figurent le renforcement de la surveillance épidémiologique sur l’ensemble du territoire, un contrôle sanitaire accru aux aéroports, ports et frontières, la mise en alerte des laboratoires nationaux pour le diagnostic rapide, ainsi que la réactivation des mécanismes de coordination de riposte aux épidémies.

Ebola se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les objets contaminés d’une personne malade. La maladie ne se transmet ni par l’air, ni par l’eau, ni par les aliments. Les signes à surveiller sont : fièvre brutale, grande fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, maux de gorge et, dans les formes graves, saignements inexpliqués.

Toute personne présentant ces symptômes, notamment après un voyage récent en RDC ou en Ouganda, est invitée à appeler gratuitement le 115 ou à se rendre sans délai dans la formation sanitaire la plus proche.

Le ministère appelle la population à respecter les gestes d’hygiène essentiels, en particulier le lavage régulier des mains, et à éviter tout contact avec des personnes présentant des signes suspects. Il assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour prévenir l’introduction du virus en Guinée et garantir une réponse rapide en cas d’alerte.

Cette vigilance n’est pas anodine pour la Guinée. Le pays a été le point de départ de la plus grande épidémie d’Ebola de l’histoire, déclarée en 2013 et officiellement clôturée en 2016, après avoir ravagé l’Afrique de l’Ouest. Sur le sol guinéen, le bilan avait été lourd, laissant des cicatrices profondes dans les communautés et le système de santé. Une mémoire douloureuse qui explique la réactivité immédiate des autorités face à toute résurgence du virus dans la région.

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