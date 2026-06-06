Aly Badra Condé, nouveau député de Kankan : « Nous serons à l’écoute de nos concitoyens »

Aly Badra Condé, trentenaire, qui a longtemps évolué dans le monde médiatique avant sa récente décision de quitter définitivement la presse, figure parmi les cinq nouveaux députés élus sur la liste plurinominale de Kankan. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, son domicile situé au quartier Missiran, dans la commune urbaine de Kankan, ne désemplit pas. Sourires aux lèvres, le nouveau député mesure la confiance que les citoyens ont placée en lui.

Les sentiments des candidats aux élections législatives et communales restent mitigés quelques heures après la proclamation des résultats. Si certains affichent leur déception, Aly Badra Condé fait partie de ceux qui sourient depuis l’annonce des résultats provisoires par la Direction générale des élections. L’homme mesure déjà l’immensité des tâches qui seront désormais les siennes en faveur des populations de Kankan.

« C’est avec un sentiment à la fois de satisfaction, de joie pour la confiance placée en ma modeste personne pour être parmi les cinq candidats choisis de Kankan et de l’autre côté, un sentiment de peur dans la mesure où ce sont des milliers de personnes qui ont cru en nous. On a peur de ne pas trahir cette confiance. Je vais rassurer ceux qui ont voté pour nous et les autres citoyens de Kankan qu’on va se battre pour les rendre heureux à l’hémicycle. Nous ferons en sorte que cette fois-ci, le rôle de député soit différent de tout autre rôle en termes de droits civiques en Guinée au compte de notre circonscription de Kankan », promet l’ancien animateur de l’émission Beyitafo.

En revenant sur ce qui sera désormais ses prérogatives, Aly Badra Condé dit être disposé à travailler pour le bien des populations de Kankan.

« Notre rôle sera le vote des lois, nous voterons des lois qui vont permettre à Kankan de sortir de l’ornière, de replacer Kankan à la position qu’elle mérite tant au niveau national qu’international. Toutes les couches sociales seront au cœur de nos préoccupations à l’Assemblée nationale. Nous ferons plusieurs lois en faveur des jeunes et des femmes. L’aspect deuxième capitale de la Guinée doit se faire observer et se faire ressentir dans le quotidien de nos populations. Je ne serai pas celui qui construit des hôpitaux, des infrastructures, des écoles et autres, mais je serai là pour travailler et voter des lois en faveur de Kankan en particulier et de la Guinée en général. Nous serons tout le temps, toutes les minutes à l’écoute de nos concitoyens », dixit le nouvel élu de Kankan.

Pour mieux défendre et voter des lois en faveur des populations de leur circonscription électorale, un bureau parlementaire sera installé et équipé à Kankan. Il sera un lieu idéal d’écoute et d’échanges avec les citoyens.

« L’approche de proximité avec les populations sera au cœur de nos stratégies. Pour la première fois dans l’histoire de Kankan, la ville aura un bureau parlementaire afin que les citoyens viennent directement ou indirectement nous parler pour nous faire part de leurs besoins et, à notre tour, défendre leurs souhaits à l’hémicycle », a conclu Aly Badra Condé.

Michel Yaradouno, depuis Kankan