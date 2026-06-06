Clôture du SADEN 2026 : 9 entrepreneurs primés pour accélérer leurs projets

Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN). Cette ultime journée, marquée par le très attendu SADEN Job Day, a tenu toutes ses promesses en célébrant l’excellence et l’audace de la jeunesse guinéenne.

Au total, neuf lauréats ont été sacrés, repartant chacun avec une enveloppe de 50 millions de francs guinéens pour propulser leur entreprise au cœur de la dynamique économique nationale. Une clôture marquante qui a illustré la convergence entre formation, employabilité, entrepreneuriat et innovation.

Durant trois jours, le salon s’est transformé en une véritable ruche où se sont croisés recruteurs, porteurs de projets, investisseurs et jeunes talents. Pour Assiatou Barry, coordinatrice du SADEN Job Day, le pari de cette édition anniversaire est pleinement réussi.

« Ce que nous avons vécu ensemble pendant ces trois jours, c’est ce que nous avions promis. Un espace où la pédagogie sur Simandou 2040 rencontre la réalité du terrain, où les institutions dialoguent avec les (T)PME, où les jeunes Guinéens trouvent des opportunités concrètes », a-t-elle déclaré.

Ce sentiment de satisfaction est largement partagé par les partenaires internationaux, notamment l’ambassade des États-Unis en Guinée, parrain historique de plusieurs distinctions. Son représentant a tenu à rappeler les exigences du parcours entrepreneurial :

« Dans un concours comme celui-ci, le simple fait de présenter son idée, de la défendre devant un jury et d’écouter les conseils des mentors est déjà une étape importante dans le parcours d’un entrepreneur. L’entrepreneuriat n’est jamais un chemin facile. Il demande du courage, de la persévérance et la capacité d’apprendre, de s’adapter et de continuer même quand les choses sont incertaines. Une idée peut être petite au départ, mais avec du travail, du mentorat et les bons réseaux, elle peut devenir une entreprise, une solution pour la communauté et une source d’inspiration pour d’autres », a-t-il souligné.

Le temps fort de cette cérémonie de clôture a été la remise des distinctions financières, réparties en deux catégories compétitives.

Dans la cohorte « FREEDOM 250 —SADEN-FULBRIGHT INNOVATION CHALLENGE 2026 », quatre projets innovants ont décroché chacun une subvention de 50 millions de GNF : Mamadou Hawitou Diallo (Agriculture, Industrie Alimentaire & Commerce — CHARBONS ÉCOLOGIQUE), Ismaïla Baldé (Éducation & Culture — GUIBLIO), Foula Foula (Infrastructures, Transports & Technologie — SOLIBOX) et Clémentine Koudono (Santé & Bien-être — CLEMS’PAD).

Du côté des « PRIX SADEN DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2026 », cinq autres entrepreneurs ont été récompensés pour leur compétitivité et leur vision : Oumou Touré (Agriculture, Industrie Alimentaire & Commerce — GUISCORE & FEEDS FISH GUINE), Abdoulaye Diawara (FEEDS FISH GUINEA), Mamadou Aliou Diallo (Éducation & Culture — TOKKORA), Ousmane Mansaré ( Infrastructures, Transports & Technologie — NEELAL) et Amadou Hady Barry (Santé & Bien-être -MALANGA).

Présente à la cérémonie, la ministre du Commerce et de l’Industrie, Fatima Camara, a dressé un bilan très positif de l’événement, rappelant l’ambition des autorités de la transition pour renforcer durablement le tissu économique national.

« Pendant trois jours, le SADEN a été bien plus qu’un salon, il a été un espace de dialogue, de partage d’expériences, d’apprentissage, de mise en relation et d’ouverture vers de nouvelles opportunités. Il a surtout été un lieu de conviction que les PME guinéennes ont un rôle central à jouer dans la transformation économique de notre pays. Le SADEN 2026 nous rappelle que la transformation économique de la Guinée ne se fera pleinement que si elle permet l’émergence d’entreprises guinéennes plus fortes, plus compétitives et davantage créatrices d’emplois. C’est le sens de l’ambition portée par le président de la République, chef de l’État, Mamadi Doumbouya, à travers Simandou 2040 », a-t-elle salué.

Un message de soutien institutionnel renforcé par Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la Présidence de la République et président du Comité stratégique de Simandou. Celui-ci a salué l’impact direct du salon sur le développement du capital humain et la lutte contre le chômage des jeunes, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à accompagner l’événement.

« Nous quittons ce salon avec le sentiment que le SADEN continuera à œuvrer pour un capital humain de qualité. Mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi. Nous quittons ce salon avec un sentiment d’engagement renforcé pour continuer à soutenir le SADEN lors des prochaines éditions », s’est-il félicité.

Avec ces neuf nouveaux champions de l’entrepreneuriat dotés de ressources financières conséquentes, le contenu local confirme sa montée en puissance et son ambition de devenir l’un des principaux moteurs de la croissance inclusive en Guinée.

Thierno Amadou Diallo