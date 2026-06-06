Conakry accueille la première FOTEC et sonne la mobilisation pour l’environnement

Ce 5 juin 2026, Conakry a vibré au rythme de la toute première édition de la Foire de la Transition Écologique de Guinée (FOTEC). Porté par le Comité Vert Guinée, cet événement inédit s’impose déjà comme un carrefour incontournable des acteurs du changement. Entre engagements sociétaux des grandes entreprises comme AGL et appels pressants à l’éco-citoyenneté, le ton est donné : la Guinée est résolument engagée sur la voie d’un avenir vert, durable et participatif.

Cette initiative est devenue une réalité concrète sous les yeux des partenaires et des bénévoles.

La FOTEC est née d’un constat lucide fait par ses organisateurs : en Guinée, de nombreuses initiatives locales portées par des entrepreneurs, des associations et des jeunes restent trop souvent dans l’ombre, sans être valorisées à la hauteur de leur impact. Pour Lady Green, fondatrice du Comité Vert Guinée et coordinatrice de la FOTEC, cette foire est bien plus qu’une simple exposition ; c’est un espace de rencontre, de dialogue, de visibilité et surtout d’espoir. Malgré le manque initial de garanties et de ressources, la détermination de l’équipe a permis de surmonter tous les obstacles pour donner vie à ce projet.

« Aujourd’hui est un jour particulier, parce que derrière cet événement, il y a bien plus qu’une foire, il y a une conviction, il y a des sacrifices, il y a des nuits sans sommeil, et surtout, il y a une équipe qui a refusé d’abandonner. Il y a seulement quelques semaines, cette foire n’était qu’une idée portée par deux structures citoyennes, le Comité vert Guinée et la coopérative d’action citoyenne, la CAQ. Nous n’avions pas toutes les garanties, nous n’avions pas toutes les ressources, nous n’avions pas la certitude que les portes s’opéraient. Mais nous avons une chose, la volonté de créer un espace qui rassemble tous ceux qui croient que la Guinée mérite un avenir plus propre, plus responsable et plus durable », a-t-elle déclaré avec émotion, rappelant que derrière chaque défi, comme la pollution ou le changement climatique, se cache l’opportunité de créer des emplois verts et de bâtir des villes résilientes.

Le succès de cette transition repose également sur l’implication des acteurs économiques majeurs du pays. Présente à l’événement, la société AGL Guinée a réaffirmé sa volonté d’aligner sa croissance économique sur des engagements environnementaux et sociaux forts à travers des projets structurants.

Mariame Cherif Haidara, chargée de la Communication et de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) chez AGL Guinée, a mis en avant la vision de l’entreprise et ses actions concrètes sur le terrain en expliquant : « Nous, chez AGL Guinée, nous sommes dans la promotion de notre politique RSE à travers des engagements concrets, des projets structurants. Chez AGL Guinée, nous sommes convaincus que la croissance économique doit être accompagnée d’un engagement fort en matière de responsabilité sociale des entreprises, en matière de l’environnement, de l’économie et du développement durable. AGL aujourd’hui a des projets structurants pour l’environnement. Récemment, nous avons initié un projet de sensibilisation dans les écoles à Kaloum sur l’environnement. Ce projet a été initié à l’occasion de la journée de l’environnement. Donc oui, nous comptons travailler sur ça et sensibiliser au maximum la population de Kaloum, surtout dans les écoles ».

Au-delà des initiatives privées, la question de l’assainissement reste un enjeu crucial de dignité et de santé publique qui nécessite une mobilisation générale. Olivier Cholman, responsable du programme « Sanita Villes Propres » chez Enabel, a salué cette dynamique tout en rappelant avec insistance que la propreté de la nation commence d’abord au seuil de chaque concession. Bénéficiant de l’accompagnement institutionnel de l’Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique (ANASP), il a interpellé la conscience collective des citoyens.

« L’image de notre pays est aujourd’hui fortement détruite par l’insalubrité qui est devenue la première cause d’insubilité dans ce pays. Entre nous, frères et sœurs, et il revient à chacun de nous de comprendre que la propriété d’un pays passe par la propriété dans nos propres concessions. Et si nous voulons avoir un quartier propre, il faut qu’il y ait des concessions propres. Si nous voulons avoir des collines propres, il faut des quartiers propres. Et par extension, si nous voulons un pays propre, il faut que sept citoyens, sept citoyens s’impliquent dans la propriété du pays. C’est une question de santé publique, c’est une question de dignité humaine », a-t-il interpellé.

Cette première édition de la FOTEC ne se veut pas une fin en soi, mais plutôt le point de départ d’un grand mouvement citoyen appelé à grandir chaque année. En clôturant la cérémonie, Lady Green a lancé un appel vibrant à l’action collective, rappelant que la transition écologique commence toujours par une décision individuelle avant de devenir une force collective capable de construire une Guinée plus verte et plus prospère.

Thierno Amadou Diallo