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Congrès du PASTEF : sans surprise, Ousmane Sonko élu président  

Par LEDJELY.COM

Plébiscité sans partage, Ousmane Sonko, seul candidat, a été consacré lors du 1er Congrès des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF). Sur les 589 procès-verbaux reçus (553 en provenance du Sénégal et 36 de la diaspora), aucun bulletin blanc n’a été enregistré. Un score sans appel qui traduit une adhésion totale des délégués à la direction de leur leader.

Le taux de participation, établi à 98,5 %, illustre la mobilisation exceptionnelle des militants, tant sur le territoire national que dans les représentations à l’étranger, où 36 PV sur 45 attendus ont été acheminés à temps.

Ce congrès marque une étape charnière pour le parti au pouvoir, qui entend ainsi consolider ses structures internes et afficher une cohésion à toute épreuve face aux défis politiques à venir.

N’Famoussa Siby 

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