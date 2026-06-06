Congrès du PASTEF : sans surprise, Ousmane Sonko élu président  

Plébiscité sans partage, Ousmane Sonko, seul candidat, a été consacré lors du 1er Congrès des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF). Sur les 589 procès-verbaux reçus (553 en provenance du Sénégal et 36 de la diaspora), aucun bulletin blanc n’a été enregistré. Un score sans appel qui traduit une adhésion totale des délégués à la direction de leur leader.

Le taux de participation, établi à 98,5 %, illustre la mobilisation exceptionnelle des militants, tant sur le territoire national que dans les représentations à l’étranger, où 36 PV sur 45 attendus ont été acheminés à temps.

Ce congrès marque une étape charnière pour le parti au pouvoir, qui entend ainsi consolider ses structures internes et afficher une cohésion à toute épreuve face aux défis politiques à venir.

N’Famoussa Siby