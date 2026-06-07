Dédicace du livre ‘’Parcours scolaires, de vie et de travail des étudiants guinéens’’ : Hommage à Pr Alpha Amadou Bano BARRY, Sociologue, Ancien Ministre de l’Education nationale

Mon témoignage sur ce bouquin prend racine dans le vécu et la pratique. J’ai le privilège d’avoir été enquêteur et enquêté de cette étude longitudinale lors de ses 2 premières éditions en 1999 et en 2000.

J’en garde quelques souvenirs dont le principal est le suivant. Contrairement aux idées reçues, les enquêtes sociologiques ne sont pas un jeu. Dans le cadre de l’étude-ci, beaucoup d’enquêtés pensaient pouvoir tricher en édulcorant les informations fournies. Bien mal leur en a pris.

Professeur Bano avait conçu les fiches d’enquête de manière que les marges d’erreur étaient minimisées. A titre illustratif, certains répondants, tentés de montrer qu’ils avaient réalisé des parcours scolaires rectilignes, déclaraient n’avoir jamais redoublé leurs classes. Ce désir de bien paraître contrastait avec les questions relatives à l’âge ou d’autres informations signalétiques. Loin d’être marginal, ce rappel montre combien de fois Pr a su très tôt exercer son professionnalisme avec tact et finesse.

Avec beaucoup de conviction, je puis donc déclarer ici que je crois aux résultats de la présente recherche qui, de mon point de vue, peut se révéler très utile pour les décideurs.

Sur un tout autre registre, l’ouvrage laisse apparaître 3 traits de caractère de l’auteur :

L’abnégation : j’en connais rarement mieux que Pr Bano à incarner ce trait appelé wakkilarè chez mes cousins à plaisanterie. Il ne se lasse pas, ne démord pas, ne craque pas. Un quart de siècle de recherche ! Excusez du peu. A sa place, beaucoup auraient déjà raccroché. Ni ses charges de haut fonctionnaire, ni ses occupations de famille ne l’ont distrait. C’est une forme de constance dynamique visant à découvrir le réel même si cela ne convient pas forcément à notre vouloir.

La transversalité : Pr Bano a combattu le sectarisme qu’il assimilait dans son for intérieur à la démission. Pour lui, le réel social se trouve « derrière les volets ». Ses poulains que nous fûmes ont appris, à leurs dépens, que le vivre-ensemble, l’esprit d’équipe et la cohésion ne sont pas négociables. L’observatoire qui était notre laboratoire de recherche a fonctionné suivant ce paradigme très contraignant. Dieu soit loué : dans nos univers professionnels variés, ces valeurs nous sont restées comme chevillées au corps.

La culture de l’excellence : la mention Excellent qui sanctionnait les soutenances de mémoire semblait naturelle aux yeux du public. Or, elle se méritait, se préparait minutieusement et n’était guère gagnée d’avance. Redoutant l’arme désinvolte de leur encadreur, les étudiants du Professeur n’avaient pas de répit. Ils ont tous trimé pour réussir.

Pour finir et à titre personnel, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à ce personnage très libre. Oui, libre. Il aimait rappeler qu’il préfère sa liberté à tout et à tous. Il a fortement contribué au façonnement de ma personnalité et m’a ouvert la voie à de nombreuses opportunités.

J’illustrerai mon propos par 3 anecdotes :

Mars 2003 : tout concentré sur l’ordinateur dans notre laboratoire, je fus interrompu par Pr Bano qui tonna. Hé Diaby ! prépare-toi, désormais, c’est toi qui auras la charge du cours d’Initiation à la recherche. Médusé, je répondis, Monsieur, je ne suis pas préparé. Vous me prenez au dépourvu… Il coupa court : débrouille-toi ; tu commenceras l’enseignement dans 2 semaines. Ce semestre de cours, distillé à pas moins de 200 étudiants exigeants et très dégourdis, fait partie de mes meilleurs souvenirs professionnels.

Avril 2008. Concours de bourses d’excellence de la francophonie. Pr Bano me tint par la main, me conduisit au Service national des bourses extérieures et déclara aux agents : «si vous ne faites pas obstruction à la présélection du dossier de ce candidat, le Canada vous donnera raison ». Il n’a jamais été démenti. Bien au contraire !

04 juin 2011 : Aux côtés de son avenante épouse, Pr accepte volontiers de parrainer mon mariage à Coyah parmi les miens. Les images d’archives immortalisent sa disponibilité et son large sourire. Le 04 juin courant, j’ai célébré les 15 ans de cette alliance bénie du parrain.

Pour tout, je vous suis éternellement reconnaissant. Merci maître !

Conakry, le 06 juin 2026

Par Mohamed DIABY

Sociologue, Directeur national des Solidarités

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