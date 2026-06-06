Orages, vents forts et pluies : la Guinée en alerte pour les 48 prochaines heures (météo)

L’Agence nationale de météorologie (ANM) a émis ce samedi 6 juin 2026 une alerte météorologique couvrant l’ensemble des huit régions administratives de la Guinée. Des averses, orages et vents relativement forts sont attendus dans tout le pays au cours des prochaines 48 heures.

Classée de gravité modérée avec une probabilité de réalisation jugée probable, cette alerte est entrée en vigueur à 16h17 et court jusqu’au lundi 8 juin 2026 à minuit.

Selon l’ANM, le phénomène débutera ce soir même par l’est du pays, touchant en premier les préfectures de Mandiana, Beyla, Siguiri et Kérouané, avant de progresser vers l’ouest pour atteindre Kankan, Kouroussa, Dinguiraye, Lola et les autres préfectures dans les heures suivantes.

« Au cours des prochaines 48 heures (période du 06 au 07 juin 2026), chacune des huit (8) régions administratives du pays enregistreront par endroits des averses ou des pluies modérées, accompagnées d’orages et de vents relativement forts. Cette situation débutera aujourd’hui en début de soirée dans les préfectures situées à l’est du pays: Mandiana, Beyla, Siguiri et Kérouané, puis progressivement, évoluera vers l’ouest pour affecter Kankan, Kouroussa, Dinguiraye, Lola et les autres préfectures un peu », a indiqué l’agence nationale de météorologie.

Les populations sont appelées à la vigilance, notamment dans les zones à risque d’inondations et de chutes d’arbres.

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