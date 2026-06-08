Burkina Faso : les autorités mettent en pause les concours de beauté

Le Burkina Faso engage une réforme du secteur des concours de beauté. Dans un communiqué publié ce 8 juin 2026, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé la suspension de toutes les compétitions de beauté organisées sur le territoire national.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une refonte des textes encadrant ces événements. Les autorités souhaitent doter le pays d’un dispositif réglementaire plus adapté afin de mieux organiser et contrôler ces manifestations.

Le département en charge de la Culture explique que cette démarche vise notamment à renforcer la protection du patrimoine culturel burkinabè et à promouvoir les valeurs qui caractérisent la société. Elle répond également à la volonté des pouvoirs publics de veiller à une meilleure prise en compte des principes éthiques, sociaux et culturels dans l’organisation de ces rendez-vous.

En conséquence, aucune compétition de beauté ne sera autorisée pendant la période de transition précédant l’adoption des nouvelles règles. Les promoteurs du secteur devront donc attendre la mise en place du nouveau cadre juridique avant de relancer leurs activités.

Le ministère assure qu’il suivra de près l’application de cette décision, présentée comme une étape importante dans la réorganisation du secteur et la valorisation des références culturelles nationales.

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