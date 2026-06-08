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Gueckédou : la victoire de la GMD contestée devant les tribunaux

Par LEDJELY.COM

Quelques jours après la publication des résultats provisoires portant sur 110 bureaux de vote par la Direction générale des élections (DGE) à Gueckédou, qui donnent la victoire à la GMD, la coalition composée du Bloc Libéral (BL), du Front pour l’Alliance Nationale (FAN) et de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) a décidé de porter l’affaire devant la justice.

À l’ouverture du procès, Emmanuel Tonguino, tête de liste du BL, a exposé devant le tribunal les irrégularités qu’il affirme avoir constatées le jour du scrutin dans la circonscription électorale de Gueckédou.

Selon lui, plusieurs dysfonctionnements ont entaché le processus électoral, notamment des actes d’intimidation, des menaces à l’encontre de ses partisans, l’exclusion de certains de ses délégués des bureaux de vote ainsi que des présomptions de fraude liées au bourrage d’urnes. Au regard de ces éléments, il sollicite l’annulation des résultats contestés.

Appelée à la barre, la directrice préfectorale des élections et représentante de la DGE, Mme Philomène Haba, a rejeté l’ensemble des accusations formulées par la coalition, estimant qu’elles ne reposent sur aucun fondement.

Le tribunal devra désormais trancher ce différend électoral qui suscite déjà de nombreuses réactions dans la préfecture.

Nous y reviendrons.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano

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