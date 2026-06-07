Fissures à Nongo : la menace grandit, les experts et les autorités en alerte

L’inquiétude monte à Nongo où les fissures observées depuis plusieurs semaines continuent de s’étendre. Face aux préoccupations exprimées par les habitants, une mission conjointe des ministères des Mines et de la Géologie ainsi que de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a effectué une visite de terrain, dimanche. Les constats dressés par les experts révèlent une situation préoccupante susceptible de menacer aussi bien les populations que les infrastructures.

Sur place, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a indiqué que le phénomène observé nécessite des investigations approfondies afin d’en identifier les causes exactes.

« On voit que le phénomène ne veut que s’amplifier. Le ministre a demandé qu’on se rende sur les lieux ce matin nous-mêmes, en compagnie de nos techniciens respectifs, pour faire le point de la situation, voir ce qu’il y a lieu de faire, et sur la base de ça, mettre les deux équipes ensemble pour travailler, afin qu’on détermine les causes », a-t-il déclaré dans un élément diffusé à la télévision nationale.

D’après les premières analyses, plusieurs éléments pourraient expliquer l’apparition de ces crevasses. Les spécialistes citent notamment les nombreux forages réalisés dans la zone, l’implantation de constructions dans des secteurs à forte sensibilité géologique, l’absence d’études préalables du sous-sol et certaines irrégularités dans l’application des règles d’aménagement urbain.

De son côté, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mohamed Lamine Sy Savané, a mis en garde contre les conséquences potentielles de cette dégradation du terrain. Il a appelé les citoyens à redoubler de prudence et annoncé la poursuite des opérations d’évacuation des bâtiments jugés exposés.

« C’est inquiétant. C’est le moment pour nous, en tout cas, de dire à tous les citoyens d’être vigilants. Tous les bâtiments qui sont en danger vont être derrière. On a commencé à évacuer du côté de Lambanyi la dernière fois. Ça va être le cas pour tous les bâtiments. En tout cas, le site est vraiment très sensible. La stabilité des sols est désormais au cœur des préoccupations », a-t-il déclaré.

Afin d’assurer une réponse coordonnée de l’État, une réunion de crise est prévue ce lundi au ministère de l’Urbanisme. Les départements en charge des Mines, de l’Environnement et de l’Administration du territoire y prendront part. Les échanges devraient aboutir à la création d’un comité interministériel chargé d’assurer la surveillance de la zone, d’évaluer l’évolution du phénomène et de proposer des actions pour limiter les risques.

Alors que les habitants de Nongo suivent la situation avec appréhension, les conclusions des experts sont attendues pour mieux comprendre les origines de ces fissures et orienter les décisions à prendre pour sécuriser les lieux.

N’Famoussa Siby