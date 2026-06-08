Fermeture de la décharge de Dar-Es-Salam : un parc national annoncé à la place

La fermeture définitive de la décharge de Dar-Es-Salam figure parmi les priorités du gouvernement. Le sujet a été largement abordé ce lundi 8 juin lors de la conférence de presse du ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et de l’Énergie, Aboubacar Camara. Pour le ministre, cette décharge représente aujourd’hui l’un des principaux défis environnementaux auxquels Conakry est confrontée.

« Quels que soient nos investissements, quelle que soit la mise en œuvre du programme Simandou 2040 avec tous les investissements attendus, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette décharge à ciel ouvert au cœur de la ville de Conakry, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Il suffit de passer dans les quartiers de Hermakonon et de Dar-Es-Salam pour constater les difficultés et les problèmes que subissent les populations riveraines », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, les autorités ont décidé de mettre un terme à l’exploitation du site et d’engager sa reconversion.

« C’est dans cette optique que le chef de l’État a décidé que la priorité du ministère de l’Assainissement, avant d’engager d’autres efforts, est de mettre fin à l’exploitation de cette décharge et d’en faire un parc national. À cet effet, nous sommes déjà en contact avec des ingénieurs chinois qui travaillent sur le projet. L’objectif est de transformer l’ensemble de ces déchets en électricité. Une fois les ordures déplacées ou traitées sur place, cet espace deviendra l’un des plus beaux sites de la capitale», a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter : « Quand vous allez en Côte d’Ivoire ou dans d’autres pays, vous constatez l’existence de parcs nationaux et d’espaces de détente. À Conakry, de nombreuses familles souhaitent pouvoir sortir le week-end, se promener avec leurs enfants dans un cadre paisible, lire ou simplement être en contact avec la nature. Notre objectif est donc de transformer cette souffrance qui dure depuis plus de quarante ans en une opportunité, afin de montrer aux Guinéens que lorsque nous le voulons, nous pouvons réaliser de grandes choses ».

À travers ce projet, le gouvernement entend ainsi tourner la page de plusieurs décennies de nuisances environnementales et offrir à la capitale un nouvel espace dédié à la détente et au cadre de vie.

Balla Yombouno