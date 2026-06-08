Contentieux électoral à Ouendé Kénèma : le tribunal ordonne le recomptage des voix

Le contentieux électoral de Ouendé Kénèma connaît un nouveau rebondissement. Saisi par le Bloc Libéral (BL), le Tribunal de première instance de Gueckédou a ordonné ce lundi 8 juin 2026 le recomptage des voix dans cette sous-préfecture, fief du Dr Faya Lansana Millimouno, président d’honneur du BL.

Lors des élections communales du 31 mai dernier, la candidature du BL avait été validée dans cette circonscription qui compte 73 bureaux de vote. Cependant, lors du processus de centralisation des résultats, seuls 38 bureaux de vote ont été pris en compte, tandis que 35 autres ont été annulés. À l’issue des résultats provisoires, la GMD a obtenu 12 conseillers communaux contre 11 pour le BL.

Estimant que le scrutin a été entaché de nombreuses irrégularités, le candidat du BL, Fara Gbamaye Kamano, a saisi la justice pour contester ces résultats.

À la barre, il est revenu sur ce qu’il considère comme de graves dysfonctionnements dans le traitement des résultats électoraux.

« À Ouendé Kénèma, le vote a été entaché d’irrégularités. Je conteste pour les raisons suivantes : nous avons 73 bureaux de vote. Selon les remontées que j’ai reçues de nos délégués, le BL a obtenu 6 537 voix contre 6 276 pour la GMD. Lors de la centralisation à la CACV, ils n’ont pris en compte que 38 bureaux de vote, où j’ai obtenu 9 conseillers et la GMD 14 conseillers. Trente-cinq bureaux de vote ont été dissimulés. Quand la DGE a reçu les résultats, elle a ajouté un bureau de vote pour en faire 39, ce qui m’a donné 11 conseillers, tandis que la GMD est passée de 14 à 12 conseillers. Nous n’avons pas reçu les procès-verbaux et mes délégués ont été menacés. Il reste donc 34 bureaux de vote dont les résultats n’ont pas été pris en compte alors que j’étais largement en tête », a-t-il déclaré.

Entendu à son tour, le directeur sous-préfectoral des élections de Ouendé Kénèma, Ahmed Sékou Kamano, a confirmé l’existence des 73 bureaux de vote dans la circonscription.

« La circonscription électorale de Ouendé compte effectivement 73 bureaux de vote. Nous avons transmis l’ensemble des procès-verbaux à la Commission administrative de centralisation des votes. C’est ce que je sais. Pour le reste des griefs, je n’en sais rien. L’élection a été bien organisée », a affirmé le représentant local de la DGE.

Dans ses réquisitions, le procureur Patrice Koma Koivogui a regretté que des voix de citoyens n’aient pas été prises en compte et a demandé au tribunal d’ordonner une reprise du comptage afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Avant de renvoyer l’affaire au mercredi prochain pour délibéré, le président du Tribunal de première instance de Gueckédou, Ousmane Koulibaly, a appelé les différentes parties au calme et au respect de la procédure judiciaire.

« C’est une procédure qui demande beaucoup de sérénité. Elle doit être traitée dans un bref délai. Au regard de ce contentieux électoral, je vous demande de faire preuve de civilité et de ne compter que sur le droit pour faire valoir vos droits. Aucune voix ne sera laissée pour compte. Toutes les voix seront examinées et appréciées souverainement. Le tribunal, avant de vider ce dossier, prend une mesure qui me semble importante et nécessaire pour la manifestation de la vérité. La loi me confère le pouvoir de procéder à la vérification des chiffres, à l’annulation ou à la rectification des résultats afin de dégager un résultat final. Nous avons la lourde responsabilité de dire la vérité et elle sera dite. Vous avez également la responsabilité d’observer la décision et, si nécessaire, d’interjeter appel. Celui qui se soustraira à la décision du tribunal aura affaire au tribunal et à son parquet. Ce qui est le plus important, c’est la paix. Nous voulons vous voir vivre ensemble. Sur ce, le tribunal ordonne le recomptage des voix dans la circonscription électorale de Ouendé Kénèma », a-t-il déclaré.

Une commission composée d’un représentant du Bloc Libéral, de la GMD, de la DGE et du tribunal est mise en place à cet effet. Les opérations se tiendront demain mardi et le verdict sera rendu mercredi, a souligné le magistrat.

Le recomptage des voix, désormais ordonné par la justice, pourrait ainsi rebattre les cartes dans cette bataille électorale particulièrement disputée à Ouendé Kénèma.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano