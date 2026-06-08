Siguiri : un glissement de terrain fait 7 morts dans une mine d’or à Kintinian

La localité de Kintinian, sous-préfecture située à environ 30 km du centre-ville de Siguiri, a été frappée par un terrible glissement de terrain survenu dans la nuit du dimanche 7 juin 2026, dans une mine d’or artisanale appelée Fidi. Le drame a enseveli deux camions bennes et plusieurs travailleurs, faisant un bilan provisoire de 7 morts et 4 blessés graves, des disparus.

Au-delà des chiffres, c’est une atmosphère de désolation qui règne sur les lieux. Dès les premières heures suivant la catastrophe, les visages des habitants ou proches étaient marqués par la douleur. Certains restaient silencieux, le regard figé vers la zone sinistrée, tandis que d’autres tentaient difficilement de contenir leurs larmes face à l’ampleur du drame.

Sur place, les opérations de secours se poursuivaient dans une ambiance lourde, entre espoir et désespoir. Les engins continuaient de fouiller la terre à la recherche de corps encore ensevelis, sous les regards inquiets des populations massées aux abords du site.

Interrogé, le secrétaire de la mine est revenu sur les circonstances du drame et le bilan provisoire.

« Ce drame est survenu hier soir. À ce moment, deux camions bennes étaient arrêtés pour prendre du gravier. Dans le premier camion de 12 roues, il y avait 18 personnes à bord, 7 personnes se sont sauvées, 4 personnes sont blessées et 7 morts. 7 corps sont repêchés d’abord, parmi lesquels 4 ont été retrouvés hier et aujourd’hui 2 corps. Dans l’autre camion benne de 10 roues, il y avait 5 personnes dedans, mais la machine n’est pas encore arrivée là-bas », a-t-il expliqué.

Au moment où nous quittions les lieux, les recherches se poursuivaient toujours pour tenter de retrouver les dernières victimes ensevelies.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri